Google представила крупнейшее обновление поиска за более чем 25 лет

Google сообщила о крупнейшем обновлении поисковой службы за более чем четверть века — в его основе лежит искусственный интеллект, а именно новая модель Gemini 3.5 Flash, предлагающая передовые возможности для управления ИИ-агентами и написания кода.

Источник изображений: blog.google

Пользователю больше не нужно подстраиваться под особенности работы поиска Google — достаточно точно описать, что именно ему нужно; можно искать по различным параметрам, используя в качестве входных данных не только текст, но также изображения, файлы, видео и даже вкладки Chrome. Обновлённое интеллектуальное поле поиска начало развёртываться во всех странах и на всех языках, где доступен «Режим ИИ». Поиск с ИИ имеет диалоговый формат — прямо из «Обзора» можно перейти к переписке с чат-ботом, в которой каждый последующий уточняющий запрос повышает релевантность ответов.

Ещё одно крупное нововведение — поисковые агенты. Их можно легко создавать, настраивать и управлять несколькими единицами прямо в поиске. Поисковые агенты работают круглосуточно в фоновом режиме, анализируя доступную информацию, чтобы найти то, что интересует пользователя. Агент изучает блоги, новостные сайты, публикации в соцсетях и самые свежие данные в реальном времени. При обнаружении подходящей информации поисковый агент отправляет пользователю уведомление: если он ищет квартиру, можно перечислить ИИ-агенту все требования, и тот будет сообщать обо всех подходящих вариантах. Первыми новой функцией смогут воспользоваться подписчики платных тарифов Google AI Pro и Ultra. Расширены функции онлайн-бронирования — ИИ Google может даже позвонить компании от имени пользователя.

В поиске теперь работают функции Google Antigravity — ИИ-модель Gemini 3.5 Flash прямо в поисковой платформе может создать код и предоставить ответ в виде интерфейса, соответствующего потребностям пользователя. Это могут быть интерактивные визуализации, таблицы, графики или симуляции. Если же вопрос носит не разовый характер, а, например, планируется свадьба или организуется переезд, Google Antigravity в поиске создаёт панель мониторинга и трекеры, к которым можно время от времени возвращаться — получается полноценное приложение по запросу. Первыми новую функцию снова смогут опробовать подписчики Google AI Pro и Ultra.

Всем остальным пользователям в 200 странах и на 98 языках Google предложила подключить к поисковой машине службу Personal Intelligence. Она анализирует данные из приложений Gmail, «Google Фото» и «Google Календарь», чтобы адаптировать поисковую выдачу персонально под пользовательский контент.

Теги: google, поиск, ии
