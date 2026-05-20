Google представила трио ИИ-функций Gemini for Science для учёных

Google представила новые инструменты на основе искусственного интеллекта, призванные помочь в научной работе. Пакет Gemini for Science оказывает помощь в формулировании гипотез, их проверке и анализе научной литературы.

Функция Hypothesis Generation, как можно догадаться по названию, подключается на начальных этапах работы — она анализирует научные статьи и выдвигает теории или предлагает решения задач. Этот инструмент помогает исследователю сформулировать гипотезу — предлагаемые этим инструментов утверждения, заверили в Google, «тщательно проверяются и подкрепляются ссылками на источники», обеспечивая «абсолютную строгость».

Когда гипотеза сформулирована, исследователь может перейти к инструменту Computational Discovery, призванному проверить её. Это, по словам Google, «агентная поисковая система», способная генерировать тысячи тестов и экспериментов значительно быстрее, чем это делалось бы вручную. Наконец, пакет Gemini for Science включает чат-бот с ИИ Literature Insights, который просматривает научную литературу для исследователей и генерирует адаптированные версии этих материалов в виде сводок, инфографики, а также аудио- и видеообзоров.

Дополнительно представлен инструмент Science Skills для извлечения информации из более чем 30 баз данных в области биологических наук — это помогает сократить время на реализацию промежуточных задач с нескольких часов до нескольких минут. Все новые функции Gemini for Science уже доступны. Чтобы воспользоваться ими, необходимо заполнить форму на сайте Google Labs; они также будут доступны корпоративным клиентам Google Cloud.

Теги: google, gemini, ии, наука
