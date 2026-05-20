Meta✴ готова предоставить ИИ-ботам конкурентов бесплатный доступ к WhatsApp, но с ограничениями

Компания Meta Platforms предложила конкурентам в сфере ИИ, таким как OpenAI, бесплатный доступ к своему сервису обмена сообщениями WhatsApp в Европе. При этом гигант соцсетей намерен взимать плату с разработчиков ИИ-ботов после достижения определённого лимита. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: Steve Johnson / unsplash.com

В сообщении сказано, что Meta представила своё предложение антимонопольным органам Евросоюза на прошлой неделе. Это произошло вскоре после того, как Еврокомиссия заявила о намерении издать распоряжение, обязывающее компанию предоставить конкурентам доступ к WhatsApp до завершения расследования отраслевого регулятора. Детали предложения Meta по вопросу предоставления доступа к WhatsApp для сторонних ИИ-ботов остаются нераскрытыми.

По данным источника, заинтересованные стороны должны были предоставить свои отзывы Еврокомиссии до 18 мая, то есть до того, как регулятор решит, принимать ли предложение Meta. Предложение предусматривает, что Meta начнёт взимать плату с разработчиков ИИ-ботов после того, как они достигнут лимита по количеству сообщений, отправленных пользователям.

Представители Еврокомиссии отказались от комментариев по данному вопросу, заявив, что для регулятора остаётся приоритетным сохранение растущего рынка ИИ-помощников открытым и конкурентным. Там также отметили, что предложение Meta должно открыть пространство для дальнейших переговоров по устранению выявленных регулятором проблем.

Meta сообщила, что компания предоставила конкурирующим чат-ботам на базе ИИ в Европе бесплатный доступ к API WhatsApp на месяц, пока идёт процесс урегулирования вопросов с Еврокомиссией. При этом небольшие организации, такие как калифорнийская Interaction Company и французская Agentik, заявили, что их не впечатлило предложение Meta.

Теги: me, искусственный интеллект, регулирование
