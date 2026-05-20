Meta✴ готова предоставить ИИ-ботам конкурентов бесплатный доступ к WhatsApp, но с ограничениями

Компания Meta✴ Platforms предложила конкурентам в сфере ИИ, таким как OpenAI, бесплатный доступ к своему сервису обмена сообщениями WhatsApp в Европе. При этом гигант соцсетей намерен взимать плату с разработчиков ИИ-ботов после достижения определённого лимита. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

В сообщении сказано, что Meta✴ представила своё предложение антимонопольным органам Евросоюза на прошлой неделе. Это произошло вскоре после того, как Еврокомиссия заявила о намерении издать распоряжение, обязывающее компанию предоставить конкурентам доступ к WhatsApp до завершения расследования отраслевого регулятора. Детали предложения Meta✴ по вопросу предоставления доступа к WhatsApp для сторонних ИИ-ботов остаются нераскрытыми.

По данным источника, заинтересованные стороны должны были предоставить свои отзывы Еврокомиссии до 18 мая, то есть до того, как регулятор решит, принимать ли предложение Meta✴. Предложение предусматривает, что Meta✴ начнёт взимать плату с разработчиков ИИ-ботов после того, как они достигнут лимита по количеству сообщений, отправленных пользователям.

Представители Еврокомиссии отказались от комментариев по данному вопросу, заявив, что для регулятора остаётся приоритетным сохранение растущего рынка ИИ-помощников открытым и конкурентным. Там также отметили, что предложение Meta✴ должно открыть пространство для дальнейших переговоров по устранению выявленных регулятором проблем.

Meta✴ сообщила, что компания предоставила конкурирующим чат-ботам на базе ИИ в Европе бесплатный доступ к API WhatsApp на месяц, пока идёт процесс урегулирования вопросов с Еврокомиссией. При этом небольшие организации, такие как калифорнийская Interaction Company и французская Agentik, заявили, что их не впечатлило предложение Meta✴.