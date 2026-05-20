До сотни за две секунды: Mercedes-Benz представила спортивное электрокупе AMG GT

Тяговая характеристика электродвигателей продолжает привлекать создателей спортивных моделей, и немецкая Mercedes-Benz не является исключением. Электрический спорткар AMD GT не только использует наработки концепта EQXX в области аэродинамики, но и сверхтонкие тяговые электродвигатели, а также уникальную систему охлаждения тяговой батареи.

Все эти новшества направлены на регулярное использование спорткара по прямому назначению, хотя при наличии четырёх дверей купе AMG GT способно с комфортом быстро перемещать пассажиров в повседневной эксплуатации. Три тяговых электродвигателя в осевым магнитным потоком, разработанные подразделением YASA, впервые находят применение именно в составе модели AMG GT. В совокупности они обеспечивают мощность до 1153 лошадиных сил и позволяют купе разгоняться до 100 км/ч за пару секунд. Сами электродвигатели при этом имеют форму тонких дисков (около 89 мм), что также позволяет облегчить машину и высвободить больше места с точки зрения компоновки. До 200 км/ч машина разгоняется за 6,4 секунды, а максимальная скорость достигает 300 км/ч.

Тяговая батарея купе не только состоит из ячеек диаметром чуть более 25 мм, которые быстро отводят генерируемое тепло, но и оснащается системой охлаждения, позволяющей отводить до 20 кВт тепловой энергии — в четыре раза больше, чем у стандартной батареи модели EQS. Это достигается, помимо прочего, использованием жидкостного охлаждения на основе диэлектрического масла, в которого погружены все аккумуляторные ячейки.

Купе AMD GT построено на 800-вольтвой архитектуре, использует батареи типа NMCA в сочетании с анодом на базе кремния, которые обеспечиваю плотность хранения заряда до 298 кВт·ч/кг. Для обеспечения совместимости с зарядной инфраструктурой напряжение может переключаться с 800 до 400 В. Поддерживаются пять основных стандартов зарядных разъёмов, включая NACS, а при использовании экспресс-станции мощностью 600 кВт заряд тяговой батареи можно восстановить с 10 до 80 % всего за 11 минут.

Поскольку среди любителей быстрых машин немало тех, кто готов нарушать тишину, Mercedes-Benz записал более 1600 звуковых файлов, имитирующих работу купе AMG GT R с мощным ДВС. Помимо имитации работы двигателя, отдельные звуки отвечают за сигнализацию отпирания дверей и индикацию режима зарядки. Подрулевые переключатели позволяют имитировать ручное переключение передач, соответствующий звуковой аккомпанемент обеспечивается.

Управление бортовой электроникой сосредоточено в компьютере AMD Race Engineer Core, работающем под управлением операционной системы MB.OS. Приборная панель украшена сразу тремя дисплеями, как у многих китайских электромобилей. На них можно выводить не только развлекательный контент, но и различные параметры, интересные любителям гонок. Серийные купе AMG GT 55 появятся к концу текущего года, а GT 63 доберутся до рынка только в 2027 году, цены пока не уточняются.