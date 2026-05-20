Возглавив Intel, Лип-Бу Тан объявил войну дефектным процессорам и нерадивым инженерам

Компания Intel своего звания «процессорного гиганта» добивалась десятилетиями, за это время она выпустила огромное количество продукции, которая не была безупречна во многих смыслах, а потому нередко требовала исправлений на аппаратном уровне. Генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) недавно признался, что готов увольнять тех разработчиков, которые не могут обеспечить приемлемое качество процессоров буквально с первой ревизии.

Откровения заступившего на пост главы Intel в марте прошлого года Лип-Бу Тана прозвучали на технологической конференции JP Morgan, как отмечает Tom’s Hardware. Как было известно ранее, новый руководитель Intel стал принимать более активное участие в утверждении дизайна продуктов и обсуждении их характеристик. Дело дошло до того, что Лип-Бу Тан требует от инженеров Intel, чтобы даже начальная ревизия A0, которая используется для выпуска предсерийных процессоров после получения цифрового проекта, демонстрировала почти полное отсутствие дефектов и характеристики, близкие к целевым показателям серийной продукции.

«Говоря о графике, я внедрил культуру, которая подразумевает, чтобы A0 была готова к производству. A0 — это когда создаётся цифровой проект, он должен сразу проходить все тесты. В Intel не было такой культуры, но я сказал, что A0 должен проходить тесты с первого раза. B0 — сохраняешь рабочее место. Всё, что выше этого — уволен», — пояснил свой подход нынешний генеральный директор Intel. По его словам, сотрудники компании сперва приняли это за шутку, но когда столкнулись с практическим применением этого принципа, стали гораздо серьёзнее подходить к разработке процессоров и поиску дефектов на этапе проектирования.

В комбинации со сложным дизайном процессоров и применением передовых техпроцессов достичь безупречности характеристик с первой ревизии весьма сложно, поэтому трудно предугадать, каким образом внедрение такой культуры проектирования повлияет на развитие Intel. Возможно, инженеры компании станут реже предлагать радикальные изменения и улучшения характеристик, чтобы лишний раз не рисковать. Nvidia тоже нередко запускает в производство чипы первых ревизий, но при этом на уровне функциональных блоков закладывается некоторая избыточность, чтобы в случае проявления дефектов можно было компенсировать их другими ресурсами.

Ранее Intel подходила к проблеме более снисходительно. Например, серверные процессоры Sapphire Rapids пережили за свою историю двенадцать ревизий, которые были призваны устранить около 500 ошибок и дефектов разной степени значимости. Впрочем, главу Intel можно понять — чем меньше времени тратится на устранение дефектов в уже выпускаемых процессорах, тем быстрее выводятся на рынок новые изделия должного качества.

Глава Intel в интервью CNBC также пояснил, что компания желает учесть прежние ошибки, и сделать перспективный план выпуска новых продуктов более простым. По его словам, с первых дней в должности генерального директора он сразу подчинил себе всю инженерную работу. Как признаётся Тан, прежнему генеральному директору инженерные специалисты напрямую не подчинялись. Главе компании отчитывалось такое количество сотрудников, что он просто упускал из виду технические моменты. Тан считает, что упрощение дизайна продуктов позволило бы решить многие проблемы Intel. Он также считает важным регулярное и плотное взаимодействие с клиентами с целью укрепления доверия к компании. Выпуск продукции по передовой технологии 14A она собирается наладить в 2028 году в режиме опытного производства, а к 2029 году перейти к массовому.