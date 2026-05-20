Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel запустила разработку сверхтонких т...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel запустила разработку сверхтонких техпроцессов Intel 10A и 7A, а первые 14-ангстремные чипы отправят на опыты уже в октябре

На этой неделе генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) подтвердил, что компания уже начала работу над своими технологиями производства 10A и 7A, которые заменят текущие производственные узлы Intel 18A и следующее поколение 14A в течение следующего десятилетия. Предполагается, что в процессах 10A и 7A будут использоваться EUV-литографы ASML с оптикой с высокой числовой апертурой (High-NA), до этого задействованные в техпроцессе 14A.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

«Сейчас я начинаю работать над дорожной картой [разработки техпроцессов] 10A, 7A, — сообщил Лип-Бу Тан на Глобальной конференции JP Morgan по технологиям, СМИ и коммуникациям. — Люди не [просто] обращаются к вам, они ищут дорожную карту на будущее. Поэтому мы хотим построить долгосрочный бизнес».

Тан подчеркнул, что амбициозные планы развития, правильно реализованные на практике, не менее важны, чем конкурентоспособные продукты или технологии производства, поскольку многие компании предпочитают выстраивать партнёрские отношения на долгие годы вперёд. Intel считает своим долгом предоставлять партнёрам информацию о своих долгосрочных планах, поэтому ей приходится работать над технологиями, до коммерциализации которых ещё много лет.

Разработка техпроцесса Intel 14A идёт по плану: версия 0.5 комплекта для проектирования технологического процесса (PDK) уже доступна, а версия 0.9 PDK, которую Тан назвал «святым Граалем» ожидается в октябре. «У нас есть несколько клиентов, которые работают с нами [по 14A], и мы хотим точно определить, какой продукт, какое место для производства нам нужно, какие мощности, — сказал Тан. — Я не раскрываю имена клиентов. Если клиент захочет раскрыть информацию, мы его поддержим».

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Intel планирует запустить производство по техпроцессу 14A в 2028 году, а перейти к серийному выпуску чипов в 2029-м, примерно в то время, когда TSMC начнёт серийное производство чипов по своей технологии A14. Процессоры TSMC A14 не являются прямыми конкурентами Intel 14A, поскольку последние имеют систему питания с обратной стороны и лучше подходят для высокопроизводительных ЦОД. TSMC начнёт крупномасштабное производство чипов на базе A14 в конце 2028 года и Intel потребуется некоторое время для перехода от опытного производства, чтобы достичь сопоставимых показателей выхода годной продукции.

Внедрение совершенно новых инструментов для EUV-литографии с высокой числовой апертурой (High-NA EUV), наряду с множеством других инноваций, будет непростой задачей для Intel, поэтому компания напряжённо работает с ASML и партнёрами, чтобы обеспечить готовность новой экосистемы к полноценному использованию. Глава ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) анонсировал выпуск первых тестовых чипов с использованием инструментов High-NA EUV в ближайшие месяцы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Очень серьёзный прорыв»: Intel уверена, что техпроцесс 14A позволит ей снова бросить вызов TSMC
Intel похвалилась снижением брака по техпроцессам Intel 4, 3 и 18A
Intel наращивает мощности: закупки оборудования взлетели в полтора раза
Возглавив Intel, Лип-Бу Тан объявил войну дефектным процессорам и нерадивым инженерам
Tesla построит в Техасе огромный завод солнечных панелей — их будут использовать не только на Земле
Alibaba представила ускоритель Zhenwu M890, заточенный под работу с ИИ-агентами
Теги: intel, intel 18a, intel 14a, intel 7a, intel 10a, asml, разработка, подготовка
intel, intel 18a, intel 14a, intel 7a, intel 10a, asml, разработка, подготовка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Nvidia призвала пользователей срочно обновить старые драйверы GeForce — в них нашли семёрку опасных уязвимостей
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Российские процессоры «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch заподозрили в недостаточном уровне «отечественности»
Сетевой боевик Spellcasters Chronicles от авторов Detroit: Become Human закроется спустя четыре месяца раннего доступа, зато у Star Wars Eclipse всё хорошо 12 мин.
Apple похвалилась, что пресекла мошеннические транзакции на $11,2 млрд за шесть лет и на этом не остановится 47 мин.
Owlcat раскрыла статистику участников «беты» The Expanse: Osiris Reborn и рассказала, как будет улучшать игру после критики фанатов 2 ч.
«Ваше мнение имеет значение»: разработчики Subnautica 2 помогут игрокам защититься от рыб, но оружие добавлять не будут 2 ч.
Настольные приложения «Яндекс Диска» перестанут нормально работать у бесплатных пользователей 3 ч.
Режиссёр Returnal открыл студию Cosmic Division для создания новой однопользовательской франшизы с «беззастенчивым упором на геймплей» 3 ч.
Новая State of Play пройдёт в ночь на 3 июня — будет расширенная демонстрация Marvel’s Wolverine и не только 3 ч.
GitHub признала взлом 3800 репозиториев по вине своего сотрудника — он установил вредоносное расширение VS Code 5 ч.
Google начала переводить «пожизненно бесплатные» аккаунты G Suite Legacy на платные тарифы 6 ч.
Разработчики Dark Scrolls отложили релиз на месяц, чтобы наиграться в Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 7 ч.
Суперкомпьютер по подписке: Bull предоставила Airbus инфраструктуру HPC-as-a-service 35 мин.
«Билайн бизнес» сообщил о массовом внедрении аудиобейджей с ИИ — они проанализировали 600 тысяч часов разговоров 49 мин.
«Сбер» встал в очередь за китайскими чипами для «ГигаЧата» — перед ним ByteDance и Alibaba 2 ч.
Intel запустила разработку сверхтонких техпроцессов Intel 10A и 7A, а первые 14-ангстремные чипы отправят на опыты уже в октябре 2 ч.
Представлен iQOO 15T — игровой смартфон с разогнанным Dimensity 9500, 200-Мп камерой и батареей на 8000 мА⋅ч 2 ч.
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999 2 ч.
Производитель премиальной мебели Herman Miller выпустил дебютный геймерский стол Coyl — от $1095 3 ч.
TSMC выпустила брендированные кроссовки и рисоварку, но только для своих 3 ч.
Обсерватория «Чандра» обнаружила следы древнего галактического ДТП в считавшемся спокойным скоплении Abell 2029 3 ч.
SpaceX отложила запуск огромной ракеты Starship V3 на 21 мая 4 ч.