Founders Edition, но не от Nvidia: китайская Lisuan Tech показала игровую видеокарту LX 7G100 в эталонном исполнении

Компания Lisuan Tech готовится к розничному запуску своей видеокарты LX 7G100 в Китае. Первая партия будет выпущена ограниченным тиражом — в рамках эталонной серии Founders Edition. Производитель поделился фотографиями видеокарты в собранном и разобранном виде.

Серия видеокарт LX 7G100 Founders Edition ограничена 1000 экземплярами. Каждая карта имеет уникальный серийный номер и подпись соучредителя и содиректора Lisuan Сюань Ифана (Xuan Yifang). Таким образом, первая розничная версия карты — это, скорее, коллекционный экземпляр, чем стандартная модель.

В составе LX 7G100 используется фирменная графическая архитектура TrueGPU от Lisuan, которая, по словам компании, была разработана собственными силами с использованием собственного набора инструкций и программного стека.

В видеокарте используется 6-нм графический процессор и 12 Гбайт памяти GDDR6. Новинка оснащена интерфейсом PCIe 4.0 x16 и четырьмя видеоразъёмами DisplayPort 1.4a. Дополнительное питание обеспечивается одним 12+4-контактным разъёмом 12V-2x6.

Видеокарта LX 7G100 поддерживает графические API DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. Максимальное разрешение вывода изображения — 8K при частоте 60 Гц с поддержкой HDR, FreeSync и DSC. Карта поддерживает декодирование HEVC 8K при 60 кадрах в секунду и кодирование HEVC 8K при 30 кадрах в секунду.

Недавно Lisuan получила сертификат Microsoft WHQL для своего графического драйвера. Компания сравнила производительность LX 7G100 с показателями видеокарт уровня GeForce RTX 4060. Согласно опубликованным данным, LX 7G100 набрала 26 800 баллов в 3DMark Fire Strike и 2268 баллов в 3DMark Time Spy.

Поскольку новинка уже попала в руки китайских СМИ, ответ на вопрос о её реальной производительности — лишь дело времени. Согласно предыдущим заявлениям, предварительные заказы на видеокарту в Китае должны были открыться с сегодняшнего дня.

Теги: lisuan technology, видеокарта, китайские производители
