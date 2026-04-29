Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Китайская Lisuan Tech стала четвёртым в ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская Lisuan Tech стала четвёртым в мире производителем GPU с WHQL-сертификацией Microsoft

Компаниям Nvidia, AMD и Intel придётся потесниться на рынке видеокарт, поскольку китайская компания Lisuan Tech получила официальный сертификат Windows Hardware Quality Labs (WHQL) от Microsoft для своих новейших GPU. Примечательно, что Lisuan Tech стала лишь четвёртым производителем чипов в мире и первым китайским производителем видеокарт в истории, получившим этот сертификат.

Китайские производители видеокарт, такие как Lisuan Tech, Biren Technology и Moore Threads, продемонстрировали, что могут выпускать функциональные видеокарты. Но, несмотря на вполне уверенную аппаратную часть, видеокарты этих производителей исторически сталкивались с серьёзными проблемами в области программного обеспечения. Видеокарта может обладать впечатляющими характеристиками, но её производительность может быть сильно ограничена из-за некачественного ПО, например неоптимизированных драйверов или плохой совместимости.

Lisuan Tech — единственная из этих компаний, получившая сертификат Windows Hardware Quality Labs (WHQL) от Microsoft для своих графических драйверов. Это достижение свидетельствует о значительном прогрессе в области надёжности и совместимости программного обеспечения китайских видеокарт. Сертификация WHQL — это своего рода пропуск в экосистему Windows. Microsoft не раздаёт его просто так: компания тщательно и скрупулёзно проверяет аппаратное обеспечение и драйверы на совместимость, стабильность и безопасность.

В настоящее время в линейке видеокарт eXtreme LX от Lisuan Tech представлены четыре модели: LX 7G100, LX Max, LX Ultra и LX Pro. Во всех используются графические процессоры на базе 6-нм техпроцесса. Однако только первая модель предназначена для игр, а остальные три рассчитаны на рабочие станции и серверы. По информации DigiTimes, Lisuan Tech получила сертификат WHQL для модели LX 7G100, что открыло китайскому производителю видеокарт путь на мировой игровой рынок. LX 7G100 является первой и пока единственной игровой видеокартой от Lisuan Tech, и, по некоторым данным, по производительности она не уступает видеокарте GeForce RTX 4060 от Nvidia.

Драйверы WHQL имеют цифровую подпись Microsoft, что гарантирует их подлинность и безопасность, в отличие от драйверов, которые при попытке установки выдают предупреждения о небезопасности. Кроме того, только драйверы WHQL можно распространять через Центр обновления Windows. Таким образом, с LX 7G100 можно работать по принципу «подключи и работай»: операционная система Windows автоматически находит и устанавливает нужный драйвер.

WHQL — это не просто знак одобрения от Microsoft. Это своего рода «паспорт», который потенциально может помочь компании Lisuan Tech выйти за пределы внутреннего рынка. Пока неясно, есть ли у компании планы по выходу за пределы Китая, но если одна из её видеокарт появится на мировом рынке, её установка и настройка могут оказаться не такими сложными, как могли бы быть.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: lisuan technology, китайские производители, видеокарты, microsoft, whql, сертификация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
