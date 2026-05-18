Предзаказ на китайскую видеокарту Lisuan LX 7G100 с поддержкой более 100 игр стартует 20 мая

Китайская компания Lisuan Technology сообщила, что с 20 мая откроются предзаказы на её потребительскую видеокарту LX 7G100. Карта будет доступна через официальную страницу магазина Lisuan на торговой онлайн-площадке JD.com. Заказы начнут принимать с 20:00 по местному времени.

Видеокарта Lisuan LX 7G100 оснащена 12 Гбайт памяти GDDR6, имеет четыре видеовыхода DisplayPort 1.4a и поддерживает подключение мониторов 8K60 HDR со сжатием DSC. Что более важно, для карты заявляется поддержка графических API DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0.

Проблемы игровых видеокарт от китайских производителей, то есть карт, разработанных китайскими компаниями, чаще всего сводятся к плохой совместимости программного обеспечения, а не к аппаратной части. Поддержка API DX12 и сертификация Windows для драйверов открывают для Lisuan возможность более убедительного стартового рывка по сравнению с предыдущими попытками китайских компаний создать игровые видеокарты для внутреннего рынка.

Lisuan Technology ранее заявляла, что производительность LX 7G100 находится на уровне видеокарт GeForce RTX 4060. Однако реальная игровая производительность карты будет зависеть от драйверов, поддержки самих игр, поведения компилятора шейдеров и накладных расходов API. Результаты в играх могут оказаться ниже, чем у RTX 4060, до тех пор, пока программное обеспечение не станет более совершенным.

По словам Lisuan Technology, покупатели LX 7G100 могут рассчитывать на поддержку более 100 игр, включая Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, DOTA 2 и Genshin Impact.

Стоимость видеокарты LX 7G100 пока не сообщается.

Теги: видеокарты, китайские производители, lisuan technology, китай
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс"

