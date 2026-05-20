Microsoft позвала звёздного аналитика Мэттью Болла спасать стратегию Xbox

Microsoft продолжает реструктуризацию топ-менеджмента игрового подразделения. Новым директором по стратегии Xbox назначен известный и популярный в игровой индустрии аналитик Мэттью Болл (Matthew Ball). Перестановки призваны укрепить позиции бренда и подготовить компанию к будущим релизам.

Источник изображения: Jonathan Kemper/Unsplash

О кадровых изменениях во внутреннем письме сообщила генеральный директор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma). По её словам, Болл консультировал руководство по вопросам стратегии практически с первого дня её вступления в должность около трёх месяцев назад. Как стало известно изданию The Verge, официально он приступит к своим обязанностям уже в этом месяце. Ранее специалист занимал руководящие посты в Amazon Studios, Illumination и Accenture Strategy, а также прославился благодаря ежегодным аналитическим отчётам о состоянии рынка видеоигр.

Одновременно с этим подразделение получило нового технического директора — им стал Скотт Ван Влит (Scott Van Vliet). До перехода в игровое крыло компании он руководил ИИ-инфраструктурой облачного сервиса Azure, а также работал в Amazon над развитием Fire TV и Appstore. Шарма отметила, что Влит знаком с экосистемой не понаслышке, так как является участником сообщества Xbox со времён бета-тестирования оригинального сервиса Live в 2002 году. К полноценной работе он приступит после предстоящей презентации Showcase.

Отмечается, что назначение нового техдиректора не повлияет на структуру подчинения в других отделах. Команды, отвечающие за оборудование, операционные системы и проект Helix, продолжат отчитываться напрямую генеральному директору. Одновременно, на фоне прихода новых лиц, повышение получил и Крис Шнакенберг (Chris Schnakenberg), занявший пост корпоративного вице-президента по отношениям с партнёрами и развитию бизнеса.

Текущие изменения стали второй крупной волной перестановок в Xbox за последние несколько недель. Ранее Шарма уже перевела в игровое подразделение некоторых сотрудников из отдела Microsoft CoreAI. В своём обращении к коллегам она прямо заявила, что формирование новой команды продолжится ради создания чёткого плана действий и успешного будущего бренда. «Эти изменения направлены на укрепление наших основ за счёт большей ясности и улучшения исполнения, — сказала Шарма. — По мере приближения к Showcase и в дальнейшем мы продолжим вносить необходимые изменения, чтобы подготовить Xbox к будущему».

Теги: microsoft, xbox, игры
