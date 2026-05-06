Глава Xbox провела масштабную кадровую перестановку в топ-менеджменте подразделения

Новый гендиректор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) объявила о масштабных кадровых перестановках в руководстве бренда. Как сообщает издание Windows Central, изменения направлены на оптимизацию работы и усиление ключевых направлений подразделения на фоне неудачных финансовых показателей.

Внутренняя реорганизация подразумевает приход новых руководителей и уход ряда текущих топ-менеджеров. При этом Шарма указала на необходимость трансформации рабочих процессов, отметив, что сейчас компании «слишком сложно быстро достигать результатов и не хватает компетенций в ряде ключевых областей». Главной целью изменений названо создание «доступной, персонализированной и открытой платформы».

Пополнение в команде произошло преимущественно за счёт специалистов из Microsoft CoreAI, где Шарма ранее занимала пост президента по продукту, а также Дэвида Шлосса (David Schloss) из Instacart. Несмотря на ориентированность новых специалистов на искусственный интеллект (ИИ), их основные задачи лежат в сфере инструментов разработки. Именно их предыдущая работа в CoreAI помогла продуктам Microsoft в области ИИ стать прибыльными.

При этом ряд ключевых фигур сохранят свои посты, включая инженеров по оборудованию Джейсона Рональда (Jason Ronald), Джейсона Бомонта (Jason Beaumont) и Эшли Маккиссик (Ashley McKissick). Их присутствие в команде позволит совместить новые управленческие подходы с преемственностью технической экспертизы, что поможет Microsoft быстрее реагировать на запросы рынка в условиях растущего давления, в частности, со стороны SteamOS.

Одновременно свои посты в подразделении покинут корпоративный вице-президент по пользовательскому опыту Кевин Гаммилл (Kevin Gammill) и корпоративный вице-президент по устройствам и экосистеме Роан Сонс (Roanne Sones). Как отмечает Windows Central, уход Сонс, курировавшей аппаратное обеспечение и расширение присутствия Xbox на ПК (включая проекты Xbox Ally), был запланирован ещё до прихода нового гендиректора.

Теги: xbox, microsoft, кадровые перестановки, игровые консоли
