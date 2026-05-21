Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм

Компания Valve подала ходатайство об отклонении иска генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс (Letitia James), в котором утверждается, что лутбоксы в Counter-Strike 2 являются формой нелегальных азартных игр. Разработчики видеоигр назвали обвинения абсурдными и заявили, что механика получения случайных предметов не нарушает закон.

Источник изображений: Valve

В феврале власти штата заявили, что внутриигровые кейсы в шутере приобщают детей и взрослых к незаконным ставкам ради выигрыша виртуальных призов. В ответном документе юристы фирмы Milbank LLP, представляющие интересы Valve, подчеркнули, что покупатели всегда получают именно то, за что заплатили — один случайный скин из набора. По их словам, в этих транзакциях отсутствует фактор риска, а сами виртуальные вещи не подпадают под определение имущества или денежных средств в рамках игорного законодательства Нью-Йорка.

Защита Valve строится на сравнении цифровых лутбоксов с популярными физическими коллекционными предметами, и юристы компании приводят в пример наборы бейсбольных карточек, сюрпризы из Happy Meal и коробки с хлопьями, где покупатель также не знает заранее, что находится внутри. Адвокаты отмечают, что люди просто любят неожиданности, и шанс найти редкую карточку спортсмена в запечатанной упаковке никогда не признавался судами элементом азартных игр, несмотря на существование огромного вторичного рынка для таких вещей.

Представители компании предупредили, что удовлетворение иска может привести к криминализации повседневных развлечений. Согласно логике обвинения, вне закона могут оказаться даже семейные развлекательные центры, например, Chuck E. Cheese, где выигранные билеты обмениваются на призы. Назвав такую перспективу бессмысленной, адвокаты обратились к судье Верховного суда Нью-Йорка Нэнси Бэннон (Nancy Bannon) с просьбой окончательно закрыть дело без права повторного иска.

За последние годы Valve уже скорректировала систему выдачи предметов, позволив игрокам выбирать еженедельные награды и избегать покупки случайных кейсов, а для Германии, ради соблюдения местных законов, была добавлена функция предварительного просмотра содержимого контейнеров.

В текущем разбирательстве штат Нью-Йорк добивается полного запрета на продажу лутбоксов на своей территории, а также требует возмещения ущерба в трёхкратном размере от суммы прибыли Valve с этих механик.

Теги: valve, counter-strike 2, лутбоксы, судебное разбирательство, азартные игры
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

