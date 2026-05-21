Anthropic намерена завершить текущий квартал с прибылью — впервые в своей истории

Anthropic уведомила инвесторов, что по итогам II квартала её выручка увеличится более чем вдвое и достигнет примерно $10,9 млрд; впервые за свою историю компания завершит отчётный период с прибылью, передаёт Wall Street Journal (WSJ).

Это важный этап в развитии Anthropic и быстрый рост по сравнению с предыдущим кварталом, что поставит компанию в выгодное положение по сравнению с её главным конкурентом — OpenAI. Однако, предупреждает WSJ, она может не остаться прибыльной в течение всего года из-за предстоящих высоких затрат на вычислительные ресурсы.

За последний год Anthropic набрала популярность, потому что профессионалы всё больше отдают предпочтение чат-боту Claude. Компания предприняла усилия по диверсификации клиентской базы, в том числе анонсировав новый сервис для владельцев малого бизнеса и новые инструменты для юридических фирм.

Стоит отметить, что сведения о выходе Anthropic, хотя и временном, на прибыльную модель появилась в тот же день, когда стало известно, что OpenAI может в скором времени подать заявку на первичное размещение акций (IPO). От самой Anthropic комментариев по данному вопросу не поступало.

Теги: anthropic, ии, прибыль
