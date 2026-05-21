OpenAI торопится подать заявку на IPO до конца текущей недели

Судебный спор с Илоном Маском (Elon Musk) для OpenAI завершился вполне удачно, хотя истец и не собирается ставить в нём точку, но компания готова воспользоваться передышкой, чтобы подать заявку на IPO, которое состоится до конца текущего года. На биржу выходит сразу несколько крупных стартапов, поэтому тянуть с подготовкой к нему лучше не следует.

Об этом на текущей неделе сообщили несколько источников, включая Bloomberg. По имеющимся данным, OpenAI привлекла Goldman Sachs и Morgan Stanley для подачи конфиденциальной заявки на IPO уже в эту пятницу, хотя график может и поменяться. Непосредственно размещение акций OpenAI на бирже состоится осенью этого года. Капитализация OpenAI может превысить $1 трлн, поскольку даже текущие оценки очень близки к этому уровню.

Впрочем, даже в условиях условной победы в споре с Илоном Маском, стартап вынужден иметь дело с целым набором проблем. Прежде всего, инвесторам предстоит внушить мысль, что масштабные капитальные расходы OpenAI обернутся финансовой выгодой в разумные сроки, хотя сама компания выйти на безубыточность рассчитывает лишь ближе к 2030 году. Во-вторых, OpenAI нужно бороться с многочисленными конкурентами и удерживать ценных сотрудников, а также завершить реорганизацию бизнеса, сосредоточившись на наиболее перспективных направлениях деятельности. За ближайшие десять лет OpenAI намерена потратить до $1,4 трлн на развитие ИИ-инфраструктуры, но основную часть этих средств предоставят клиенты и партнёры стартапа, которые связаны хитросплетением сделок с круговой схемой финансирования.

