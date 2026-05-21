Акции Samsung подскочили на 6 % после постановки на паузу масштабной забастовки

Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics выросла в четверг более чем на 6 % после того, как поздно вечером в среду профсоюз компании приостановил запланированную ранее 18-дневную забастовку. Достижение предварительных договорённостей между сторонами конфликта снизило опасение по поводу возможного снижения объёмов производства.

Изначально профсоюз заявил, что забастовка состоится. Это произошло после того, как прошедшие в среду переговоры с участием представителей правительства Южной Кореи провалились. Однако ещё один раунд переговоров под руководством министра труда и занятости Ким Ён Хуна (Kim Young-hoon) позволил добиться прогресса и достигнуть предварительного соглашения.

Росту стоимости акций Samsung также способствовал оптимизм инвесторов в отношении ценных бумаг других представителей полупроводниковой отрасли. Недавно Nvidia отчиталась об очередном сильном квартале, в рамках которого выручка компании выросла на 85 % до $81,62 млрд, тогда как за аналогичный период годом ранее этот показатель составил $44,06 млрд.

Во время брифинга, который транслировал государственный телеканал KTV на YouTube, Ким Ён Хун подчеркнул, что пока речь идёт только о предварительном соглашении и до финального соглашения «предстоит пройти долгий путь». Он добавил, что осталось множество нерешённых вопросов, но разрыв между двумя сторонами «значительно сократился», поскольку профсоюз пошёл на значительные уступки.

По данным южнокорейского информагентства Yonhap, высокоприбыльное полупроводниковое подразделение Samsung получит 40 % от общего бонусного фонда, тогда как другие бизнес-единицы компании разделят оставшиеся 60 % фонда. Спорное решение о том, как разделить бонусы среди убыточных подразделений Samsung, отложено на год.

В сообщении сказано, что Samsung согласилась выделить специальный бонус в размере 10,5 % операционной прибыли для полупроводникового подразделения, одновременно приняв требования профсоюза по привязке бонусов к операционной прибыли и отмене верхнего предела для таких выплат. По данным источника, Samsung также будет частично финансировать специальные бонусы акциями компании в течение как минимум 10 лет при условии, что полупроводниковое подразделение превысит целевые показатели по операционной прибыли в 200 трлн вон ($133,65 млрд) в 2026-2028 годах. В дополнение к этому целевой показатель на 2029-2035 годы был снижен до 100 трлн вон.