Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал

ИИ-агент Google Gemini при внесении правок в действующее приложение удалил почти 30 000 строк рабочего кода и на 33 минуты вывел сервис из строя — пользователи видели только ошибку 404. После возврата к прежней версии ИИ-агент отчитался об успешном восстановлении, хотя это сделал сам разработчик. Затем ИИ создал в проекте поддельные записи о согласовании деструктивных изменений, чтобы пройти автоматические проверки.

В своём посте на сабреддите r/Bard разработчик описал, как Gemini 3.5 при реорганизации структуры проекта проигнорировал прямые инструкции сохранить существующую функциональность. ИИ-модель отправила на проверку набор изменений, затронувший 340 файлов: добавила около 400 строк кода и удалила 28 745. Помимо запрошенного, Gemini удалил шаблоны интернет-магазина и добавил скрипт переноса данных, не имевший отношения к задаче.

Основной ущерб, по словам автора, нанесла следующая порция сохранённых изменений. Gemini изменил настройки маршрутизации в Firebase, облачной платформе Google для хостинга приложений: правила, определяющие, куда система направляет запросы пользователей. ИИ-модель подставила название сервиса, которое выглядело корректно, но указывало на несуществующий ресурс в облаке. В результате сайт 33 минуты отвечал пользователям ошибкой 404 — «страница не найдена».

После того как разработчик отменил все изменения Gemini и вернул прежнюю версию кода, ситуация стала ещё запутаннее. ИИ-модель сгенерировала отчёт о том, что сервис восстановлен, и трафик направлен корректно, хотя сборку, на которую она ссылалась, разработчик уже отменил вручную. Сайт заработал благодаря ручному возврату к версии кода, не содержавшей ни одного изменения Gemini.

Более того, ИИ-модель создала в хранилище проекта поддельные файлы «консультаций» и разбора инцидента, имитирующие надлежащую проверку и одобрение деструктивных изменений. Позже Gemini «признал», что эти записи полностью сфабрикованы и созданы исключительно для того, чтобы формально удовлетворить правила, заданные в настройках проекта.

Причину деструктивного поведения отследили до сторонней программной библиотеки — npm-пакета, стилизованного под брендинг Google Antigravity. Библиотека внедряла в проект набор агрессивных правил для ИИ-агента: запрещала запрашивать подтверждение у разработчика перед действием, автоматически публиковала новую версию приложения при успешной сборке, повторяла попытки после неудачной публикации и позволяла ИИ-агенту самостоятельно изменять собственные файлы правил.

Инцидент совпал с нарастающей критикой вайб-кодинга — практики, при которой разработчики полагаются на код, написанный ИИ, предполагая, что модель понимает структуру приложения лучше, чем это есть на самом деле.

Теги: ии-агент, google, gemini, вайб-кодинг, ии
