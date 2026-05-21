Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300

21 мая на мероприятии Xiaomi «Человек × Автомобиль × Дом», компания Xiaomi официально представила свой электромобиль YU7 GT. Обозначение GT, заимствованное из итальянского Gran Turismo, отражает позиционирование автомобиля как гоночного внедорожника, оптимизированного для дальних поездок. Новинка разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,92 секунды, достигая максимальной скорости 300 км/ч, а общий запас хода составляет 705 км.

В основе нового электрокара лежит двигатель Xiaomi V8s EVO с силовым модулем из карбида кремния, который способен «раскрутиться» до 28 000 об/мин, развивает впечатляющую пиковую мощность 738 кВт (990 л.с.), а его КПД достигает 98,38 %. Это позволяет внедорожнику разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,92 секунды, достигая максимальной скорости 300 км/ч. Автомобиль оснащён тройной литий-ионной батареей ёмкостью 101,7 кВт·ч на основе высоковольтной платформы SiC 897 В, способной обеспечить запас хода 570 км за 15 минут зарядки. Общий запас хода по системе CLTC составляет 705 км.

Электромобиль построен на шасси Jiaolong Chassis Master Edition, доработанным на Нюрбургринге. В комплектацию входят двухклапанные амортизаторы CDC с регулировкой демпфирования, закрытые двухкамерные пневматические баллоны для независимой регулировки высоты и жёсткости подвески, а также электронный дифференциал повышенного трения (eLSD), распределяющий мощность между задними колёсами за считанные миллисекунды.

YU7 GT оснащён тормозной системой, готовой, по словам производителя, к использованию на треке, с увеличенными карбон-керамическими дисками и высокоэффективными суппортами Akebono (шестипоршневые спереди, четырёхпоршневые сзади). Эта система обеспечивает тормозной путь с 100 до 0 км/ч всего 32,9 м и сохраняет эффективность без снижения производительности даже после десяти последовательных остановок с 180 до 0 км/ч.

Электромобиль доступен в пяти цветах в четырёх сериях: Crimson Red (Sports), Volcanic Grey (Luxury), Obsidian Black и Pearl White (Classic), а также Titanium (Fashion). Доступен широкий выбор вариантов отделки интерьера и экстерьера, включая эмблему из карбона с 24-каратным золотом.

Салон автомобиля отделан алькантарой. В стандартную комплектацию входят сиденья с функцией массажа и стеклянная крыша с «интеллектуальным затемнением». Автомобиль оборудован многослойными акустическими стёклами и премиальной шумоизоляцией. Звуковое сопровождение обеспечивается аудиосистемой с 25 динамиками, поддерживающей активное шумоподавление (ANC) и Dolby Atmos.

Стартовая цена Xiaomi YU7 GT составляет 389 900 юаней ($57 300). Автомобиль в максимальной комплектации Big Full Pack стоит 429 900 юаней ($63 200).