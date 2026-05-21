Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Xiaomi представила «гоночный внедорожник...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300

21 мая на мероприятии Xiaomi «Человек × Автомобиль × Дом», компания Xiaomi официально представила свой электромобиль YU7 GT. Обозначение GT, заимствованное из итальянского Gran Turismo, отражает позиционирование автомобиля как гоночного внедорожника, оптимизированного для дальних поездок. Новинка разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,92 секунды, достигая максимальной скорости 300 км/ч, а общий запас хода составляет 705 км.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

В основе нового электрокара лежит двигатель Xiaomi V8s EVO с силовым модулем из карбида кремния, который способен «раскрутиться» до 28 000 об/мин, развивает впечатляющую пиковую мощность 738 кВт (990 л.с.), а его КПД достигает 98,38 %. Это позволяет внедорожнику разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,92 секунды, достигая максимальной скорости 300 км/ч. Автомобиль оснащён тройной литий-ионной батареей ёмкостью 101,7 кВт·ч на основе высоковольтной платформы SiC 897 В, способной обеспечить запас хода 570 км за 15 минут зарядки. Общий запас хода по системе CLTC составляет 705 км.

Электромобиль построен на шасси Jiaolong Chassis Master Edition, доработанным на Нюрбургринге. В комплектацию входят двухклапанные амортизаторы CDC с регулировкой демпфирования, закрытые двухкамерные пневматические баллоны для независимой регулировки высоты и жёсткости подвески, а также электронный дифференциал повышенного трения (eLSD), распределяющий мощность между задними колёсами за считанные миллисекунды.

YU7 GT оснащён тормозной системой, готовой, по словам производителя, к использованию на треке, с увеличенными карбон-керамическими дисками и высокоэффективными суппортами Akebono (шестипоршневые спереди, четырёхпоршневые сзади). Эта система обеспечивает тормозной путь с 100 до 0 км/ч всего 32,9 м и сохраняет эффективность без снижения производительности даже после десяти последовательных остановок с 180 до 0 км/ч.

Электромобиль доступен в пяти цветах в четырёх сериях: Crimson Red (Sports), Volcanic Grey (Luxury), Obsidian Black и Pearl White (Classic), а также Titanium (Fashion). Доступен широкий выбор вариантов отделки интерьера и экстерьера, включая эмблему из карбона с 24-каратным золотом.

Салон автомобиля отделан алькантарой. В стандартную комплектацию входят сиденья с функцией массажа и стеклянная крыша с «интеллектуальным затемнением». Автомобиль оборудован многослойными акустическими стёклами и премиальной шумоизоляцией. Звуковое сопровождение обеспечивается аудиосистемой с 25 динамиками, поддерживающей активное шумоподавление (ANC) и Dolby Atmos.

Стартовая цена Xiaomi YU7 GT составляет 389 900 юаней ($57 300). Автомобиль в максимальной комплектации Big Full Pack стоит 429 900 юаней ($63 200).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Электрический Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером в истории Нюрбургринга
Флагманский внедорожник Xiaomi показался на дорожных испытаниях
Xiaomi переманила специалистов BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce в новый дизайн-центр в Европе
До сотни за две секунды: Mercedes-Benz представила спортивное электрокупе AMG GT
Xpeng запустила массовое производство роботакси на полностью китайской платформе
Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1»
Теги: xiaomi, внедорожник, электромобиль, анонс
xiaomi, внедорожник, электромобиль, анонс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Импортозамещение в IT принесло российским компаниям 1,6 млрд рублей, но потратили они в 116 раз больше
Первые тесты Lisuan LX 7G100 показали: Китай научился делать GPU для современных игр, но пока небыстрые
Предзаказы Assassin’s Creed Black Flag Resynced оказались среди «самых сильных в истории франшизы» — Ubisoft рассчитывает на большой успех 55 мин.
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал 2 ч.
Ролевой боевик Fatekeeper в духе Dark Messiah of Might and Magic не заставит себя долго ждать — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 2 ч.
Функция Android 17 Continue On позволит переносить задачи между устройствами — у Apple такая есть уже 12 лет 2 ч.
ИИ-модель xAI Grok оказалась невостребованной властями США 2 ч.
Власти отложили введение доплаты за VPN-трафик — Минцифры оказалось не готово 2 ч.
Европейцы обвинили Google, Meta и TikTok в неспособности противостоять мошенникам 3 ч.
ИИ-модель GPT-4.5 преуспела в тесте Тьюринга — её приняли за человека в 73 % случаев, но не всё так просто 3 ч.
CapCut подружат с Gemini — пользователи смогут монтировать видео вообще без навыков 3 ч.
Microsoft нашла пару уязвимостей нулевого дня в «Безопасности Windows» и рекомендует срочно обновиться 3 ч.
AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia 57 мин.
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства 58 мин.
Xiaomi представила «гоночный внедорожник» YU7 GT стоимостью от $57 300 60 мин.
Asus представила плату TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 для Core Ultra 200 с изнаночным питанием 2 ч.
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах 2 ч.
Gigabyte представила мощный ноутбук Aorus Master 16 2026 для игр и ИИ 2 ч.
Трёх тайванцев арестовали за контрабанду ускорителей Nvidia в Китай в обход санкций США 3 ч.
Представлен Xiaomi 17 Max — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, камерой на 200 Мп и батареей на 8000 мА⋅ч по цене от $630 3 ч.
Квантовые компании резко подорожали после обещанной поддержки от властей США 3 ч.
MSI готовит портативную приставку Claw 8 EX AI+ с графикой Intel Arc G3 Extreme — она показалось в Австралии почти за $1800 4 ч.