SpaceX впервые запустила новейшую мегаракету Starship V3 — корабль потерял двигатель, но продолжил полёт

23 мая в 01:30 по московскому времени (22 мая в 18:00 по местному времени) с площадки Starbase в Техасе компания SpaceX провела очередной испытательный запуск сверхтяжёлого ракетного комплекса Starship. Это первый полёт новой версии корабля Starship V3 и ускорителя Super Heavy V3. Ракета стартовала в расчётное время, штатно прошла подъём и горячее разделение ступеней, после чего Starship продолжил полёт по запланированной траектории, несмотря на отключение одного из двигателей.

Для SpaceX этот запуск стал не просто очередным тестом, а демонстрацией новой архитектуры ракеты-носителя, на которой компания строит свои будущие амбициозные планы — это массовый вывод десятков тысяч спутников Starlink нового поколения, участие в лунных миссиях NASA Artemis по возврату человека на Луну, орбитальную дозаправку и, в перспективе, полёты к Марсу. К тому же, двенадцатый тестовый запуск стал первым полётом этой мегаракеты с новой площадки Starbase Pad 2 в Техасе.

Важной задачей нового тестового запуска стала проверка переработанной связки из ускорителя Super Heavy V3 и корабля Starship V3. Теперь связующий узел стал неотъемлемой частью ускорителя, что несколько снизило его массу и удешевило производство ракеты. В целях безопасности в этот раз ускоритель было решено опустить в воды Мексиканского залива, поскольку в его конструкцию было внесено слишком много изменений, которые ещё не были проверены полётом. И не зря — ускоритель не успел сжечь всё топливо, вероятно из-за отказа части двигателей, но он успешно рухнул в воды Атлантического океана спустя несколько минут после старта. О причинах неисправностей пока ничего не известно.

После отделения от ускорителя корабль Starship V3 продолжил полёт, в ходе которого он отработал ряд орбитальных операций, включая развёртывание имитаторов спутников Starlink — система начала высвобождать сложенные в квадрат аппараты ближе к 20-й минуте полёта. Путь корабля закончится в Индийском океане у берегов Западной Австралии примерно через 65 мин после запуска ракеты. Во время спуска будут проверены новые защитные плитки.

Подчеркнём, комплекс Starship V3 — это уже не просто экспериментальная «летающая лаборатория», а прототип будущей рабочей транспортной системы SpaceX. В этой конфигурации ракета имеет диаметр 9 м, высоту около 124 м и расчётную грузоподъёмность порядка 100 т на низкую околоземную орбиту. Для сравнения, Falcon 9 остаётся частично многоразовой системой, тогда как Starship проектируется как полностью многоразовая ракета с возвращаемыми обеими ступенями. Именно это должно резко снизить стоимость вывода грузов и дать SpaceX возможность запускать более тяжёлые спутники Starlink нового поколения, крупные орбитальные платформы и межпланетные корабли.

Запуск состоялся на фоне новой волны внимания к SpaceX. Компания готовится к выходу на биржу, что станет крупнейшим в истории IPO. Дальнейший бизнес компании прочно завязан на успех Starship. От этого зависит скорость развития бизнеса Starlink, развёртывание орбитальных ЦОД, ставка на искусственный интеллект и космическая экспансия в Солнечной системе. Сегодняшний успешный 12-й тестовый запуск Starship укрепил позиции компании, лично Илона Маска, как её владельца, и заложил основу для реализации множества его смелых проектов.

Теги: spacex, starship, запуск ракеты
