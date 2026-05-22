Nvidia изменила структуру отчётности: точные доходы компании от продаж игровых видеокарт теперь скрыты

Nvidia изменила подход к публикации своих финансовых отчётов. Теперь выручка компании будет разделена на две большие группы: центры обработки данных (Data Center) и периферийные вычисления (Edge Computing). Вся игровая выручка, включая продажи видеокарт для ПК и чипов для консолей, теперь будет объединена в Edge Computing вместе с робототехникой, автомобильной электроникой и ИИ-системами, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на документацию Nvidia для SEC .

Источник изображения: nvidia.com

В компании заявили, что такой формат лучше отражает текущие и будущие драйверы роста. Однако в результате аналитики потеряют возможность отслеживать точную долю доходов, приходящуюся исключительно на гейминг или компоненты для приставок, таких как Nintendo Switch.

Реорганизация отчётности продолжает смещать фокус Nvidia на развитие технологий искусственного интеллекта. Примечательно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ранее уже предъявляла претензии к методам классификации доходов Nvidia. В 2022 году регулятор оштрафовал компанию за недостаточную прозрачность, поскольку та не раскрыла влияние спроса со стороны криптомайнеров на рост продаж игровых графических процессоров.

На данный момент последним доступным показателем чистой игровой выручки остаются результаты предыдущего квартала. По информации портала TweakTown, в четвёртом квартале 2026 финансового года выручка Nvidia в сегменте гейминга составила $3,7 млрд, показав рост на 47 % в годовом исчислении и падение на 13 % по сравнению с предыдущим кварталом. При этом общая выручка от игрового направления за весь год достигла отметки в $16 млрд.

Теги: nvidia, видеокарты, финансы, отчёт
