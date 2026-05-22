Anthropic планирует задействовать ИИ-чипы Microsoft Maia 200

Ведущие ИИ-стартапы в условиях бума соответствующих технологий демонстрирую «всеядность» с инфраструктурной точки зрения, поэтому слухи о переговорах между Microsoft и Anthropic по возможному использованию чипов Maia 200 никого не удивили. Эти чипы Microsoft представила в январе текущего года, но до сих пор не ввела их в собственной инфраструктуре Azure.

По данным CNBC, подобное сотрудничество для Microsoft стало бы достижением, поскольку корпорация в целом не так активно поставляет на сторону свои процессоры, в отличие от конкурирующих Amazon (AWS) и Alphabet (Google). Между Microsoft и Anthropic ведутся переговоры на тему возможного использования чипов Maia 200 в инфраструктуре второй из компаний, как стало известно с подачи ресурса The Information.

Характерно, что в ноябре прошлого года Microsoft заявила о готовности вложить $5 млрд в капитал Anthropic, тогда как последняя взяла на себя обязательства потратить $30 млрд на аренду облачных мощностей Azure. Одновременно Anthropic использует мощности AWS и Google, поэтому соглашение с Microsoft не носило исключительного характера. В этом месяце глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) признал, что бурный рост спроса на услуги компании вызвал у неё нехватку вычислительных мощностей. Стартап даже договорился об аренде ЦОД Colossus 1 компании SpaceX (xAI), и будет три года выплачивать ей по $1,25 млрд ежемесячно.

В октябре прошлого года стало известно о намерениях Anthropic использовать чипы TPU компании Google, а в апреле компания заключила соглашение с AWS об использовании процессоров Trainium сроком на десять лет.

Теги: anthropic, microsoft, ии-чип, ии
