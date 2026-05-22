Марсоход NASA Perseverance нашёл на Марсе «сэндвич» из камней

Марсоход NASA Perseverance сфотографировал необычную каменную конструкцию на поверхности Красной планеты — три камня, уложенных друг на друга наподобие сэндвича. Снимок сделан 13 мая (сол 1859 — 1859-й день работы ровера на Марсе) камерой Mastcam-Z на мачте ровера.

На Земле такие каменные пирамидки знакомы любому туристу. По данным Службы национальных парков США (National Parks Service), некоторые из них служат указателями троп. Но на Марсе некому складывать камни — на планете до сих пор не побывал ни один человек.

Учёные считают, что перед нами, вероятнее всего, один камень, расколовшийся из-за ветровой эрозии или воздействия воды, которая текла по поверхности Марса в далёком прошлом. Наблюдения другого марсохода, Curiosity, указывают на то, что ветер остаётся главной геологической силой на планете и разрушает породы на протяжении сотен миллионов и даже миллиардов лет.

Находка не уникальна. Марсоходы и раньше обнаруживали необычные образцы: странный пупырчатый камень, валуны, расставленные на равных расстояниях друг от друга, и камень с чёткими полосами. Конспирологические теории сопровождают марсианские снимки с 1976 года, когда на фотографии миссии Viking исследователи разглядели подобие человеческого лица.

Но выяснить, почему марсианские камни приняли такую форму, куда интереснее любых домыслов. Понимание того, как именно раскалываются и выветриваются марсианские породы, помогает учёным восстанавливать геологическую историю планеты — от древних рек до современных песчаных бурь.