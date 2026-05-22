Марсоход NASA Perseverance нашёл на Марсе «сэндвич» из камней

Марсоход NASA Perseverance сфотографировал необычную каменную конструкцию на поверхности Красной планеты — три камня, уложенных друг на друга наподобие сэндвича. Снимок сделан 13 мая (сол 1859 — 1859-й день работы ровера на Марсе) камерой Mastcam-Z на мачте ровера.

Источник изображения: NASA, JPL-Caltech, ASU

На Земле такие каменные пирамидки знакомы любому туристу. По данным Службы национальных парков США (National Parks Service), некоторые из них служат указателями троп. Но на Марсе некому складывать камни — на планете до сих пор не побывал ни один человек.

Учёные считают, что перед нами, вероятнее всего, один камень, расколовшийся из-за ветровой эрозии или воздействия воды, которая текла по поверхности Марса в далёком прошлом. Наблюдения другого марсохода, Curiosity, указывают на то, что ветер остаётся главной геологической силой на планете и разрушает породы на протяжении сотен миллионов и даже миллиардов лет.

Находка не уникальна. Марсоходы и раньше обнаруживали необычные образцы: странный пупырчатый камень, валуны, расставленные на равных расстояниях друг от друга, и камень с чёткими полосами. Конспирологические теории сопровождают марсианские снимки с 1976 года, когда на фотографии миссии Viking исследователи разглядели подобие человеческого лица.

Но выяснить, почему марсианские камни приняли такую форму, куда интереснее любых домыслов. Понимание того, как именно раскалываются и выветриваются марсианские породы, помогает учёным восстанавливать геологическую историю планеты — от древних рек до современных песчаных бурь.

Теги: марс, nasa, марсоход, марсохо, ровер
