Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store

Apple официально обратилась в Верховный суд США с ходатайством о пересмотре решений, которые привели к изменениям правил магазина приложений App Store и механизмов взимания комиссий в США.

В 2021 году Apple вышла преимущественно победителем в судебном споре с Epic Games, но судья Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) обязала производителя iPhone изменить правила App Store, запрещающие разработчикам сообщать пользователям об альтернативных способах оплаты покупок в приложениях. Apple отчасти выполнила эти требования, но положение разработчиков практически не улучшилось. Epic Games обратилась к судье, заявив, что Apple нарушила постановление суда, и судья согласилась с истцом. В апреле 2025 года она признала Apple виновной в неуважении к суду за умышленное нарушение судебного запрета от 2021 года — компании запретили взимать какие-либо комиссии при оплате покупок в приложениях через сторонние сервисы.

Apple подала апелляцию, и Апелляционный суд согласился с решением предыдущей инстанции в части неуважения к суду, но признал за Apple право взимать разумную плату за свою интеллектуальную собственность. Компания, однако, не хочет, чтобы суды определяли размеры взимаемых ей комиссий, поэтому она просит о рассмотрении дела в Верховном суде.

У неё есть две основные претензии к решению апелляционного суда. Во-первых, она считает неуместным признание за собой вины в неуважении у суду, потому что его решение не препятствовало взиманию с разработчиков платы за платежи через сторонние системы — окружной и апелляционный суды заявили, что компания нарушила лишь «дух» судебного запрета. Во-вторых, указывает Apple, суды низшей инстанции не имеют полномочий выносить решения, способные повлиять на общенациональную политику деятельности компании. Решение отменить комиссию для всех разработчиков выходит за рамки разбирательства с Epic Games — миллионы разработчиков не являются сторонами в этом разбирательстве, а иск не имеет статуса коллективного.

Таким образом, основанное на «духе» дела решение о неуважении к суду и постановление, которое надлежит применить ко всем разработчикам, «в совокупности произвели судебный запрет, способный глобально изменить рынок приложений». Ходатайство Apple по согласованию с Epic Games будет рассмотрено 25 июня. Компания ожидает, что решение о том, будет ли Верховный суд пересматривать её дело, будет вынесено до начала летних каникул у судей — до конца июня или начала июля.