Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Лиза Су лично поехала на Тайвань выбиват...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Лиза Су лично поехала на Тайвань выбивать дополнительные мощности для производства чипов AMD

От собственных производственных мощностей AMD отказалась ещё в конце позапрошлого десятилетия, с тех пор она всё сильнее зависит в сфере выпуска чипов от TSMC, поскольку получившая самостоятельность GlobalFoundries «застряла» в зрелых техпроцессах. Глава AMD недавно отправилась на Тайвань, чтобы договориться об увеличении объёмов поставок чипов для нужд компании.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

В отличие от нескольких предыдущих поездок, на этот раз генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) сделала ряд публичных заявлений, как поясняет Reuters. Прежде чем отправиться на Тайвань, она встретилась с крупными клиентами компании в Китае и за его пределами. После этого глава AMD посетила Тайвань, чтобы договориться с TSMC обеспечит её нужными объёмами продукции. «Рынок центральных процессоров в целом демонстрирует существенно более высокий спрос, чем кто-либо из нас мог предсказать год назад. Я бы даже сказала, что на рынке CPU наблюдается дефицит», — заявила Лиза Су.

Она добавила, что AMD будет наращивать объёмы поставок центральных процессоров ежеквартально в течение этого года, и в дальнейшем тенденция сохранится. Спрос на процессоры вырос из-за популярности инференса и агентских приложений в сфере ИИ, по её словам.

В понедельник Лиза Су встретилась с вице-премьером Китая Хэ Лифэном (He Lifeng), который доброжелательно высказался о зарубежных компаниях, которые позволяют Китаю развивать свой потенциал и сотрудничать с ними на взаимовыгодной основе. КНР обеспечивает около 20 % всей выручки AMD, как пояснила Лиза Су, а потому остаётся очень важным рынком для этой компании. Существующие экспортные ограничения со стороны США не позволят AMD поставлять в Китай некоторые свои передовые ИИ-ускорители, как добавила глава компании.

На этой неделе AMD объявила о намерениях вложить $10 млрд в тайваньский сектор искусственного интеллекта. Основная часть средств будет направлена на расширение производственных мощностей по сборке серверных систем, упаковке чипов и выпуску подложек для них. Реализация проектов по расширению мощностей на Тайване будет продолжаться до 2029 года включительно. TSMC уже наращивает производство 2-нм серверных процессоров EPYC семейства Venice для AMD. Помимо сотрудничества с TSMC в сфере передовых техпроцессов, AMD считает важным фактором своего успеха использование многокристальной компоновки своих чипов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру Тайваня для борьбы с Nvidia
AMD впервые обогнала Intel по серверной выручке — бум ИИ-агентов взвинтил спрос на CPU
Спрос на чипы AMD обогнал поставки — компания ищет спасение у Samsung Electronics
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн
Паника из-за дефицита памяти разогнала продажи ПК — выручка Lenovo взлетела на 27 %
Инференс ИИ скоро подешевеет, но пользователи этого почти не заметят
Теги: amd, лиза су, tsmc, тайвань, тайваньские производители
amd, лиза су, tsmc, тайвань, тайваньские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 15 мин.
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora 27 мин.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 2 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 2 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 2 ч.
Техас подал иск против Meta и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки 2 ч.
Red Dead Redemption 2 вошла в тройку самых продаваемых игр за всю историю 3 ч.
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 4 ч.
Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения 4 ч.
Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store 5 ч.
Wi-Fi 6 с подогревом: Netcraze представила уличную точку доступа Stellar 6 NAP-650 5 мин.
Китайские электромобили уже захватили 15 % европейского рынка и вряд ли остановятся 17 мин.
Waymo перестала пускать роботакси на скоростные шоссе в США из соображений безопасности 2 ч.
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках 2 ч.
Лиза Су лично поехала на Тайвань выбивать дополнительные мощности для производства чипов AMD 2 ч.
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят 2 ч.
Дефицит меняет рынок: китайская DDR5 от CXMT просочилась в модули Corsair Vengeance 2 ч.
Представлен смартфон Realme 16T с дисплеем на 144 Гц и аккумулятором на 8000 мА·ч 4 ч.
Учёные превратили дрожащий в руке смартфон в камеру, способную заглянуть за угол 4 ч.
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн 4 ч.