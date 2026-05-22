Лиза Су лично поехала на Тайвань выбивать дополнительные мощности для производства чипов AMD

От собственных производственных мощностей AMD отказалась ещё в конце позапрошлого десятилетия, с тех пор она всё сильнее зависит в сфере выпуска чипов от TSMC, поскольку получившая самостоятельность GlobalFoundries «застряла» в зрелых техпроцессах. Глава AMD недавно отправилась на Тайвань, чтобы договориться об увеличении объёмов поставок чипов для нужд компании.

В отличие от нескольких предыдущих поездок, на этот раз генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) сделала ряд публичных заявлений, как поясняет Reuters. Прежде чем отправиться на Тайвань, она встретилась с крупными клиентами компании в Китае и за его пределами. После этого глава AMD посетила Тайвань, чтобы договориться с TSMC обеспечит её нужными объёмами продукции. «Рынок центральных процессоров в целом демонстрирует существенно более высокий спрос, чем кто-либо из нас мог предсказать год назад. Я бы даже сказала, что на рынке CPU наблюдается дефицит», — заявила Лиза Су.

Она добавила, что AMD будет наращивать объёмы поставок центральных процессоров ежеквартально в течение этого года, и в дальнейшем тенденция сохранится. Спрос на процессоры вырос из-за популярности инференса и агентских приложений в сфере ИИ, по её словам.

В понедельник Лиза Су встретилась с вице-премьером Китая Хэ Лифэном (He Lifeng), который доброжелательно высказался о зарубежных компаниях, которые позволяют Китаю развивать свой потенциал и сотрудничать с ними на взаимовыгодной основе. КНР обеспечивает около 20 % всей выручки AMD, как пояснила Лиза Су, а потому остаётся очень важным рынком для этой компании. Существующие экспортные ограничения со стороны США не позволят AMD поставлять в Китай некоторые свои передовые ИИ-ускорители, как добавила глава компании.

На этой неделе AMD объявила о намерениях вложить $10 млрд в тайваньский сектор искусственного интеллекта. Основная часть средств будет направлена на расширение производственных мощностей по сборке серверных систем, упаковке чипов и выпуску подложек для них. Реализация проектов по расширению мощностей на Тайване будет продолжаться до 2029 года включительно. TSMC уже наращивает производство 2-нм серверных процессоров EPYC семейства Venice для AMD. Помимо сотрудничества с TSMC в сфере передовых техпроцессов, AMD считает важным фактором своего успеха использование многокристальной компоновки своих чипов.