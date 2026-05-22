Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss сообщил о выпуске крупного обновления 1.08.00 для своего нашумевшего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert.

Источник изображения: Steam (Balеrion)

Источник изображений: Pearl Abyss

Патч 1.08.00 (8,5 Гбайт на ПК) уже вышел на большинстве целевых платформ Crimson Desert — до Steam (Mac), App Store и консолей Xbox апдейт пока не добрался, но находится в процессе применения.

Основными изменениями в 1.08.00 стали слоты для инструментов (раньше занимали ячейки вспомогательного оружия), ещё около 20 потенциальных питомцев (в том числе детёныши виверн), а также возможность строить пруды.

В будущих обновлениях детёныша виверн можно будет вырастить и использовать как полноценный вид передвижения

Кроме того, в патче реализовали ряд новых функций:

  • диких виверн дают временно оседлать, если оглушить их;
  • Клифф научился использовать мушкет и дробовик;
  • кошку разрешают забрать, даже если персонаж уже держит её в руках;
  • появилась возможность заставить замолчать связанных преступников;
  • мгновенное выполнение улучшения выбранным методом (без отбора материалов).

Также разработчики реализовали миссии по массовому изготовлению картин, сделали анимацию приседания персонажа на стулья более естественной, добавили древесину и камень в награды за задания по рубке леса и добыче камня.

Помимо прочего, в обновлении улучшили качество текстур некоторых костюмов и оптимизацию, исправили ряд багов и недоработок. Полный список изменений доступен на сайте Crimson Desert.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 5 млн копий менее чем за месяц и заслужила похвалу премьер-министра Южной Кореи.

Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
