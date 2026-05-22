OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora

Осенью прошлого года создатели анимационного фильма Critterz, увидевшие в средствах генерации видео по текстовому запросу подходящий для обстоятельной работы инструментарий, были уверены, что смогут представить своё творение в готовом виде на Каннском кинофестивале в мае 2026 года, но их планам помешало закрытие сервиса Sora компанией OpenAI.

Источник изображения: YouTube, The Critterz

Напомним, весной этого года OpenAI без особых «прелюдий» закрыла сервис генерации видео по текстовому запросу Sora, поскольку поддержание его работоспособности требовало от компании больших затрат, а перспективы скорой монетизации были туманными. Представители творческой группы теперь сообщают, что из-за необходимости поиска нового партнёра, который позволил бы довести работу до конца, премьера полнометражного анимационного фильма Critterz теперь намечена на первый квартал следующего года. На Каннский кинофестиваль в этом году они всё равно приехали ради поиска партнёра, который мог бы заняться прокатом будущего мультипликационного фильма.

Пятиминутный пилотный мультфильм с таким же наименованием был создан ещё в 2023 году с использованием ИИ-модели DALL-E компании OpenAI, которая предшествовала Sora и позволяла создавать по текстовому запросу только статичные изображения. Полнометражный вариант предполагалось создавать при помощи ИИ-модели Sora, но весной этого года OpenAI закрыла одноимённый сервис. Официальные представители OpenAI отметили, что не финансировали создание Critterz, а также не планировали заниматься продюсированием данного мультфильма.

Продюсер Джеймс Ричардсон (James Richardson) продолжает считать, что ИИ-инструменты позволяют значительно ускорить создание анимационных фильмов и сократить бюджет проекта. Подобный фильм, по его словам, при помощи традиционных методов пришлось бы создавать силами 300 человек на протяжении 3 лет либо силами 200 человек на протяжении 4 лет, но команда Vertigo Films готова завершить работу за девять месяцев силами коллектива из 15 человек. По сторонним оценкам, бюджет проекта составляет менее $30 млн — это в разы меньше затрат того же Disney на создание полнометражных анимационных фильмов типа «Истории игрушек 4».

Создатели Critterz утверждают, что у них уже имеются профили персонажей, сценарий и раскадровка сцен, поэтому как только будет найден новый технологический партнёр для завершения работы над фильмом, она начнёт продвигаться достаточно быстро. Для оптимизации работы при производстве контента Vertigo Films использует специализированное программное обеспечение собственной разработки, которое позволяет интегрировать различные ИИ-модели и привычные средства создания фильмов. Это ПО студия собирается предлагать на рынке сторонним заказчикам. Пользователи смогут выбирать ИИ-модели, которые оптимальны для решения каждой задачи.

Теги: sora, openai, генерация видео, ии, мультфильм
