Южнокорейская компания Samsung Electronics является крупнейшим производителем микросхем памяти, но это не значит, что доходы сотрудников прочих подразделений должны зависеть только от конъюнктуры рынка памяти. Добившись повышения премий для сотрудников, занятых в производстве чипов, профсоюз Samsung невольно создал причину для недовольства работников, задействованных на других направлениях.

Следует признать, что профсоюз всё же не забыл про сотрудников подразделений Samsung, которые специализируются на других видах продукции, но упор был сделан именно на улучшении благосостояния тех, кто связан с полупроводниковым производством. Часть операционной прибыли компании, которая должна распределяться в виде ежегодных премий, всё равно будет преимущественно оседать в карманах работников, связанных с выпуском чипов. Они получат до 40 % всего фонда премирования, а оставшиеся 60 % будут распределены между прочими структурными единицами в составе Samsung Electronics.

Как утверждает Bloomberg, разрыв в размерах годовой премии может быть 100-кратным. Например, если занятые в производстве памяти сотрудники Samsung будут получать более $400 000 премиальных в год, то работники, занятые производством телевизоров, — в 100 раз меньше. Руководство Samsung очень не хотело повышать премии сотрудникам убыточных подразделений, но профсоюз добился, чтобы потолок годовой премии для них был повышен с обычных 50 % годовой зарплаты до 60 %. Правда, новые условия вступят в силу только в следующем году.

Формально, как поясняет Chosun Daily, ограничение на величину годовой премии так и осталось на уровне 50 % для всех сотрудников Samsung Electronics, просто на ближайшие десять лет предусмотрена дополнительная стимулирующая выплата, наличие которой будет зависеть от достижения операционной прибылью Samsung определённой величины на конкретном временном интервале. Так, до 2029 года порог установлен на уровне $1,3 млрд, причём учитываться будет именно операционная прибыль полупроводникового подразделения компании. В период с 2029 по 2035 годы дополнительные выплаты будут предусмотрены, если эта прибыль превысит $660 млн.

Как отмечалось ранее, основная часть премиальных выплат будет осуществляться в форме акций Samsung, на эти нужды будет направляться до 10,5 % годовой операционной прибыли. Сотрудники смогут сразу продать треть полученных акций, ещё треть — через год, а оставшуюся часть — через два года после получения. Лишь 1,5 % годовой операционной прибыли будет выплачиваться в виде денежных премий.

Примечательно, что размер годовой премии сотрудников Samsung теперь будет превышать сумму основной зарплаты за этот период, если учитывать возможность продажи акций. Эта пропорция справедлива даже для убыточных подразделений. К ним относятся LSI, разрабатывающее процессоры Samsung, и контрактное направление Foundry. Их сотрудники смогут получить до $122 000 премиальных выплат. Впрочем, по сравнению с занятыми в производстве памяти сотрудниками это весьма скромная сумма, ведь те получат по $428 000, если прогноз по операционной прибыли на этот год сбудется. «Промежуточные» с точки зрения динамики финансовых показателей подразделения Samsung смогут выплачивать своим сотрудникам в среднем по $336 000.

В соглашении с профсоюзом присутствует и возможность выплаты премий подрядным организациям и партнёрам Samsung Electronics, если их профсоюзные объединения запросят такую опцию. Эксперты теперь опасаются, что работники смежных отраслей начнут по примеру профсоюза Samsung требовать повышения премий и зарплат.