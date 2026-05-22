Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Работники чипового бизнеса Samsung выбил...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными

Южнокорейская компания Samsung Electronics является крупнейшим производителем микросхем памяти, но это не значит, что доходы сотрудников прочих подразделений должны зависеть только от конъюнктуры рынка памяти. Добившись повышения премий для сотрудников, занятых в производстве чипов, профсоюз Samsung невольно создал причину для недовольства работников, задействованных на других направлениях.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Следует признать, что профсоюз всё же не забыл про сотрудников подразделений Samsung, которые специализируются на других видах продукции, но упор был сделан именно на улучшении благосостояния тех, кто связан с полупроводниковым производством. Часть операционной прибыли компании, которая должна распределяться в виде ежегодных премий, всё равно будет преимущественно оседать в карманах работников, связанных с выпуском чипов. Они получат до 40 % всего фонда премирования, а оставшиеся 60 % будут распределены между прочими структурными единицами в составе Samsung Electronics.

Как утверждает Bloomberg, разрыв в размерах годовой премии может быть 100-кратным. Например, если занятые в производстве памяти сотрудники Samsung будут получать более $400 000 премиальных в год, то работники, занятые производством телевизоров, — в 100 раз меньше. Руководство Samsung очень не хотело повышать премии сотрудникам убыточных подразделений, но профсоюз добился, чтобы потолок годовой премии для них был повышен с обычных 50 % годовой зарплаты до 60 %. Правда, новые условия вступят в силу только в следующем году.

Формально, как поясняет Chosun Daily, ограничение на величину годовой премии так и осталось на уровне 50 % для всех сотрудников Samsung Electronics, просто на ближайшие десять лет предусмотрена дополнительная стимулирующая выплата, наличие которой будет зависеть от достижения операционной прибылью Samsung определённой величины на конкретном временном интервале. Так, до 2029 года порог установлен на уровне $1,3 млрд, причём учитываться будет именно операционная прибыль полупроводникового подразделения компании. В период с 2029 по 2035 годы дополнительные выплаты будут предусмотрены, если эта прибыль превысит $660 млн.

Как отмечалось ранее, основная часть премиальных выплат будет осуществляться в форме акций Samsung, на эти нужды будет направляться до 10,5 % годовой операционной прибыли. Сотрудники смогут сразу продать треть полученных акций, ещё треть — через год, а оставшуюся часть — через два года после получения. Лишь 1,5 % годовой операционной прибыли будет выплачиваться в виде денежных премий.

Примечательно, что размер годовой премии сотрудников Samsung теперь будет превышать сумму основной зарплаты за этот период, если учитывать возможность продажи акций. Эта пропорция справедлива даже для убыточных подразделений. К ним относятся LSI, разрабатывающее процессоры Samsung, и контрактное направление Foundry. Их сотрудники смогут получить до $122 000 премиальных выплат. Впрочем, по сравнению с занятыми в производстве памяти сотрудниками это весьма скромная сумма, ведь те получат по $428 000, если прогноз по операционной прибыли на этот год сбудется. «Промежуточные» с точки зрения динамики финансовых показателей подразделения Samsung смогут выплачивать своим сотрудникам в среднем по $336 000.

В соглашении с профсоюзом присутствует и возможность выплаты премий подрядным организациям и партнёрам Samsung Electronics, если их профсоюзные объединения запросят такую опцию. Эксперты теперь опасаются, что работники смежных отраслей начнут по примеру профсоюза Samsung требовать повышения премий и зарплат.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Работники чипового бизнеса Samsung выбили премии почти по $340 000 на человека
Акции Samsung подскочили на 6 % после постановки на паузу масштабной забастовки
Samsung увернулась от забастовки, способной взвинтить цены на память — рабочие добились повышения премий
Китайские электромобили уже захватили 15 % европейского рынка и вряд ли остановятся
Лиза Су лично поехала на Тайвань выбивать дополнительные мощности для производства чипов AMD
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн
Теги: samsung, samsung electronics, забастовка, производство микросхем
samsung, samsung electronics, забастовка, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 2 ч.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 3 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 4 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 4 ч.
Техас подал иск против Meta и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки 4 ч.
Red Dead Redemption 2 вошла в тройку самых продаваемых игр за всю историю 5 ч.
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 6 ч.
Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения 6 ч.
Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store 6 ч.
Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек 9 ч.
Sparkle выпустила тонкую видеокарту Arc Pro B50 Blower с «турбиной» для рабочих станций 4 мин.
Microsoft потеряла директора по маркетингу, который проработал в компании 35 лет 6 мин.
Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата 39 мин.
Anthropic заплатит SpaceX $45 млрд за аренду ИИ-мощностей xAI 46 мин.
Дата-центры Nebius в США получат топливные элементы Bloom Energy 55 мин.
Зарядка от Valve Steam Controller оказалось травмоопасной — она может ударить током 2 ч.
Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными 2 ч.
Gigabyte выпустила 27-дюймовый игровой WOLED-монитор GO27Q24G с QHD и 240 Гц 2 ч.
Lenovo представила геймерский смартфон Legion Y70 и пару планшетов Legion Y900 с большими экранами 2 ч.
Wi-Fi 6 с подогревом: Netcraze представила уличную точку доступа Stellar 6 NAP-650 2 ч.