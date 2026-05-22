Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру

Команда Cisco Talos Incident Response проверила, насколько точно большие языковые модели (LLM) способны составлять технические отчёты о киберинцидентах. Результаты исследования показали, что внешне безупречные отчёты содержали фактические ошибки, противоречивые выводы и несоответствия.

Источник изображения: KeepCoding / unsplash.com

Нейт Порс (Nate Pors), старший руководитель направления реагирования на инциденты в Cisco Talos, описал результаты в корпоративном блоге. Моделям ChatGPT, Claude и Gemini передали сырые заметки с просьбой составить технический отчёт. Все три выдали визуально отполированные документы, однако детальный разбор выявил неточности и нетипичные заключения. По данным Cisco, в основе большинства несоответствий лежит вероятностная природа самих LLM: ИИ-модели генерируют текст, предсказывая следующее слово на основе статистических весов, а не понимания смысла.

По словам Порса, LLM искажают отчёты по четырём направлениям. Во-первых, при каждом запросе модель опирается на разные фрагменты данных, из-за чего «сложно полагаться на LLM для получения воспроизводимых и стандартизированных результатов исследования».

Во-вторых, одни и те же входные данные приводят к разным выводам: в одном случае ИИ-модель рекомендует принудительную смену паролей во всей организации, а в другом — точечную, причём «часто фиксируется на первой же сгенерированной рекомендации» независимо от её качества.

В-третьих, поскольку LLM генерируют текст токен за токеном, при каждом запросе они могут выдавать документы с разной структурой и оформлением, что критично для «профессиональной среды, где стандартизированные шаблоны необходимы для контроля качества».

В-четвёртых, когда объём входных данных достигает лимита контекстного окна, ИИ может отбросить информацию, загруженную в начале сеанса, и потерять критически важные сведения, а «засорение контекста» дополнительно ведёт к непредсказуемым или смешанным результатам.

Cisco допускает, что проблемы теоретически решаемы — ИИ-моделям можно давать задания на конкретный фрагмент отчёта. Но такой подход сводит на нет выигрыш во времени от использования ИИ. В кибербезопасности цена ошибки особенно высока. Cisco предупреждает, что авторы отчётов обязаны понимать и брать на себя ответственность за каждое слово итогового документа, а рекомендации LLM оказались повторяющимися, нерелевантными или непригодными для практического применения.

Теги: cisco, информационная безопасность, кибербезопасность, киберинциденты, ии
