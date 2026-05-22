Китайские контрактные производители чипов начали поднимать цены на услуги, чтобы урвать свой кусок ИИ-пирога

Выгоду от высокого спроса на полупроводниковые компоненты в условиях бума ИИ ощущают не только западные производители памяти и чипов под заказ, но и их китайские конкуренты. Они тоже не прочь поднять цены на свои услуги, как отмечает TrendForce со ссылкой на китайские СМИ.

В первом квартале текущего года основная часть китайских публичных разработчиков чипов призналась, что их операционные расходы выросли в годовом сравнении, во многом из-за роста затрат на услуги подрядчиков, которые выпускают для них чипы. Сообщается, что уровень загрузки конвейера ведущей местной компании в этой сфере — SMIC, поднялся в мае почти в два раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

SMIC и её ближайший конкурент Hua Hong завершили первый квартал этого года ростом не только выручки, но и нормы прибыли, хотя данный сезон обычно характеризуется спадом клиентской активности. Цены на категории продукции, пользующиеся повышенным спросом, были увеличены. Осознавая неизбежность такой тенденции, некоторые клиенты SMIC предпочли закупиться продукцией впрок сверх текущей потребности. Во втором квартале SMIC рассчитывает выйти на норму прибыли в диапазоне от 20 до 22 %, что на два процентных пункта выше показателя предыдущего квартала.

Руководство SMIC отметило сразу несколько факторов, способствующих росту спроса на её услуги. Помимо отсутствия свободных квот на производство чипов у зарубежных конкурентов, растёт потребность мировой ИИ-отрасли в компонентах для инфраструктуры, включая силовую электронику. Кроме того, внедрение ИИ в физические устройства типа систем автопилота и робототехники поднимает спрос на специализированные датчики и прочие компоненты, которые SMIC способна выпускать.

Hua Hong поднимала цены на свои услуги в 2025 году и намеревается продолжить тенденцию в 2026 году — по крайней мере, в части обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Силовая электроника тоже пользуется спросом, как отмечают в Hua Hong, поскольку строительство серверной инфраструктуры для ИИ подразумевает закупку не только передовых чипов.

Мировые лидеры в сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов типа TSMC и Samsung концентрируются на более доходных передовых техпроцессах, поэтому обслуживание спроса на зрелые технологии постепенно становится специализацией китайских контрактных производителей. Кроме того, тайваньские контрактные производители «второго эшелона» также поддерживают высокий уровень цен на свои услуги, что невольно заставляет их клиентов обращаться к китайским конкурентам. Последние к тому же консолидируют активы, чтобы лучше соответствовать запросам рынка и оптимизировать затраты.