Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайские контрактные производители чипо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские контрактные производители чипов начали поднимать цены на услуги, чтобы урвать свой кусок ИИ-пирога

Выгоду от высокого спроса на полупроводниковые компоненты в условиях бума ИИ ощущают не только западные производители памяти и чипов под заказ, но и их китайские конкуренты. Они тоже не прочь поднять цены на свои услуги, как отмечает TrendForce со ссылкой на китайские СМИ.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

В первом квартале текущего года основная часть китайских публичных разработчиков чипов призналась, что их операционные расходы выросли в годовом сравнении, во многом из-за роста затрат на услуги подрядчиков, которые выпускают для них чипы. Сообщается, что уровень загрузки конвейера ведущей местной компании в этой сфере — SMIC, поднялся в мае почти в два раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

SMIC и её ближайший конкурент Hua Hong завершили первый квартал этого года ростом не только выручки, но и нормы прибыли, хотя данный сезон обычно характеризуется спадом клиентской активности. Цены на категории продукции, пользующиеся повышенным спросом, были увеличены. Осознавая неизбежность такой тенденции, некоторые клиенты SMIC предпочли закупиться продукцией впрок сверх текущей потребности. Во втором квартале SMIC рассчитывает выйти на норму прибыли в диапазоне от 20 до 22 %, что на два процентных пункта выше показателя предыдущего квартала.

Руководство SMIC отметило сразу несколько факторов, способствующих росту спроса на её услуги. Помимо отсутствия свободных квот на производство чипов у зарубежных конкурентов, растёт потребность мировой ИИ-отрасли в компонентах для инфраструктуры, включая силовую электронику. Кроме того, внедрение ИИ в физические устройства типа систем автопилота и робототехники поднимает спрос на специализированные датчики и прочие компоненты, которые SMIC способна выпускать.

Hua Hong поднимала цены на свои услуги в 2025 году и намеревается продолжить тенденцию в 2026 году — по крайней мере, в части обработки кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Силовая электроника тоже пользуется спросом, как отмечают в Hua Hong, поскольку строительство серверной инфраструктуры для ИИ подразумевает закупку не только передовых чипов.

Мировые лидеры в сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов типа TSMC и Samsung концентрируются на более доходных передовых техпроцессах, поэтому обслуживание спроса на зрелые технологии постепенно становится специализацией китайских контрактных производителей. Кроме того, тайваньские контрактные производители «второго эшелона» также поддерживают высокий уровень цен на свои услуги, что невольно заставляет их клиентов обращаться к китайским конкурентам. Последние к тому же консолидируют активы, чтобы лучше соответствовать запросам рынка и оптимизировать затраты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пока мир гонится за ИИ-чипами, китайская SMIC зарабатывает на зрелых техпроцессах
Китайские производители чипов могут заработать на буме ИИ даже без передовых техпроцессов, уверен глава SMIC
Китай на пути к отказу от импортных кремниевых пластин — локализация достигнет 70 % к концу года
Huawei придумала, как выпускать SSD на 122 Тбайт без передовой флеш-памяти
Bosch поможет стартапу Humanoid выпускать человекоподобных роботов на ногах и колёсах
Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными
Теги: smic, hua hong semiconductor, китайские производители, производство микросхем
smic, hua hong semiconductor, китайские производители, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят
«Горькое разочарование»: амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами 2 ч.
Ролевой шутер Witchfire от экс-разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро получит перевод на русский — подробности The Revelations Update 3 ч.
«Болотный лагерь выглядит великолепно»: 20 минут нового геймплея ремейка «Готики» впечатлили фанатов оригинальной игры 5 ч.
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру 5 ч.
Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками 6 ч.
Google назвала лучшие ИИ-модели для разработки Android-приложений — Gemini проиграл GPT 6 ч.
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 9 ч.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 9 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 10 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 10 ч.
Tesla Cybercab оказался самым экономичным электромобилем в США, опередив соперников почти на треть 15 мин.
Китайские контрактные производители чипов начали поднимать цены на услуги, чтобы урвать свой кусок ИИ-пирога 16 мин.
Huawei придумала, как выпускать SSD на 122 Тбайт без передовой флеш-памяти 3 ч.
Создан материал для «неисчерпаемой фляги» — он сам добывает воду из воздуха, пока светит Солнце 3 ч.
Huawei выпустила 122-Тбайт SSD с фирменной технологией DoB 3 ч.
Tesla отзывает тысячи электромобилей Model Y из-за вероятного отсутствия одной наклейки 5 ч.
Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80 6 ч.
Bosch поможет стартапу Humanoid выпускать человекоподобных роботов на ногах и колёсах 7 ч.
Creative представила звуковую карту Sound Blaster AE-X с поддержкой 32-битного звука на 384 кГц 7 ч.
Sparkle выпустила тонкую видеокарту Arc Pro B50 Blower с «турбиной» для рабочих станций 7 ч.