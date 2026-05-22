Tesla Cybercab оказался самым экономичным электромобилем в США, опередив соперников почти на треть

С точки зрения развития собственного бизнеса Tesla продолжает делать большие ставки на роботакси. Если раньше она утверждала, что в таком качестве смогут работать все электромобили марки, выпущенные за последние десять лет, то теперь она выделяет специализированное транспортное средство Cybercab без руля и педалей. Оно ещё и оказалось весьма экономичным.

По крайней мере, показатели расхода электроэнергии в пересчёте на одну милю пути у Tesla Cybercab оказываются самыми низкими на рынке США, причём это становится известно не только из заявлений руководства компании, а из данных сертификации американского агентства EPA. Формально, Tesla уже приступила к выпуску Cybercab, а потому может готовить почву для вывода таких машин на дороги США, что подразумевает и их сертификацию с точки зрения расхода электроэнергии.

Чтобы преодолеть одну милю пути, Tesla Cybercab требуется 165 Вт·ч электроэнергии. По сути, на один километр роботакси Tesla должно расходовать около 103 Вт·ч электричества. Соответственно, 1 кВт·ч машина израсходует, проехав чуть менее 10 км. Умножив тариф на электроэнергию для конкретной местности на 10, можно получить примерные денежные затраты на поездку на расстояние 100 км. В текущих российских реалиях получилась бы сумма значительно меньше 100 рублей, причём это если заряжать машину днём по наиболее дорогому тарифу.

Ресурс Electrek предсказуемо оперирует единицами измерения и тарифами, характерными для Северной Америки, но в относительных величинах получается, что даже прежний рекордсмен в лице дорогого седана Lucid Air Pure оказывается на 28 % менее экономичным в движении, а собственные Model Y и Model 3 в моноприводном варианте уступают Cybercab по 31 %. Для такси это критично, ведь суть бизнеса по перевозке пассажиров заключается в получении максимальной прибыли, а для этого нужно снижать затраты.

Впрочем, важно понимать, какими методами Tesla добилась такой эффективности. В отличие упомянутых выше транспортных средств, которые оснащены полноценными органами управления и местами для пятерых человек в сочетании с достаточно тяжёлыми тяговыми батареями, Cybercab лишена руля и педалей, её тяговая батарея имеет ёмкость менее 50 кВт·ч, а в салоне есть места только для двух человек. Правда, машина при этом может похвастать вместительным багажником, но именно такая компоновка салона позволила Tesla сделать Cybercab не только довольно компактной, но и весьма обтекаемой, что тоже важно для расхода электроэнергии. Предполагается, что даже с весьма небольшой тяговой батареей Tesla Cybercab сможет проезжать без подзарядки около 480 км. При этом небольшую батарею можно и быстрее зарядить, что в режиме эксплуатации такси не менее важно. В экономике таксопарка преимущество в размере 31 % по затратам на электроэнергию способно на длительном интервале обеспечить хорошую выгоду, поэтому как бизнес-проект Cybercab вполне состоятелен, если заявленные показатели удастся получить на практике.

Теги: tesla, cybercab, роботакси, автопилот
