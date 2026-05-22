Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Горькое разочарование»: амбициозная пош...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Горькое разочарование»: амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами

Вышедшая накануне амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 от издательства Kasedo Games и разработчиков из французской Bulwark Studios не заслужила одобрения пользователей Steam.

Источник изображения: Kasedo Games

Источник изображений: Kasedo Games

За первые сутки после релиза версия Warhammer 40,000: Mechanicus 2 в цифровом магазине Valve заслужила более 360 (более 410 с учётом покупок вне Steam) «смешанных» отзывов — рейтинг игры на площадке составляет 60 %.

Пользователи сетуют на недоступность игры в российском сегменте (за это досталось и оригинальной Mechanicus), плохую оптимизацию, упрощения по сравнению с первой частью и саундтрек. «Это горькое разочарование», — поделился GladCowboy幸.

В чём первую игру Warhammer 40,000: Mechanicus 2 превзойти удалось, так это в вопросе пикового онлайна — сиквел на релизе привлёк 4,5 тыс. одновременных игроков, а лучшим результатом оригинальной Mechanicus остаются 2,7 тыс. человек.

Разработчики в курсе проблем с оптимизацией и уже трудятся над их устранением

Разработчики в курсе проблем с оптимизацией и уже трудятся над их устранением

По сюжету после тысячелетнего сна Варгард Нефершах мобилизует легионы своей династии, чтобы сокрушить чужаков из Адептус Механикус, тогда как на другом конце галактики магос-доминус Фаустиниус призван на помощь в борьбе с Некронами.

В отличие от первой части, Warhammer 40,000: Mechanicus 2 предлагает две сюжетные кампании — за Адептус Механикус и Некронов. Обе рассказывают одну и ту же историю, но с разных точек зрения.

Разработчики обещали два уникальных стиля игры, несколько концовок, динамичные пошаговые сражения с управлением взводами и системой укрытий, а также «машинную» озвучку и текстовый перевод на русский язык.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC
В Steam стартовала закрытая «бета» Warhammer 40,000: Dark Heresy, а третье дополнение к Rogue Trader уже совсем рядом
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2
Ролевой шутер Witchfire от экс-разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро получит перевод на русский — подробности The Revelations Update
«Болотный лагерь выглядит великолепно»: 20 минут нового геймплея ремейка «Готики» впечатлили фанатов оригинальной игры
Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками
Теги: warhammer 40,000: mechanicus 2, bulwark studios, kasedo games, стратегия, тактика
warhammer 40,000: mechanicus 2, bulwark studios, kasedo games, стратегия, тактика
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят
«Горькое разочарование»: амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами 2 ч.
Ролевой шутер Witchfire от экс-разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро получит перевод на русский — подробности The Revelations Update 3 ч.
«Болотный лагерь выглядит великолепно»: 20 минут нового геймплея ремейка «Готики» впечатлили фанатов оригинальной игры 5 ч.
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру 5 ч.
Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками 6 ч.
Google назвала лучшие ИИ-модели для разработки Android-приложений — Gemini проиграл GPT 6 ч.
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 9 ч.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 9 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 10 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 10 ч.
Tesla Cybercab оказался самым экономичным электромобилем в США, опередив соперников почти на треть 15 мин.
Китайские контрактные производители чипов начали поднимать цены на услуги, чтобы урвать свой кусок ИИ-пирога 16 мин.
Huawei придумала, как выпускать SSD на 122 Тбайт без передовой флеш-памяти 3 ч.
Создан материал для «неисчерпаемой фляги» — он сам добывает воду из воздуха, пока светит Солнце 3 ч.
Huawei выпустила 122-Тбайт SSD с фирменной технологией DoB 3 ч.
Tesla отзывает тысячи электромобилей Model Y из-за вероятного отсутствия одной наклейки 5 ч.
Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80 6 ч.
Bosch поможет стартапу Humanoid выпускать человекоподобных роботов на ногах и колёсах 7 ч.
Creative представила звуковую карту Sound Blaster AE-X с поддержкой 32-битного звука на 384 кГц 7 ч.
Sparkle выпустила тонкую видеокарту Arc Pro B50 Blower с «турбиной» для рабочих станций 7 ч.