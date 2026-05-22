«Горькое разочарование»: амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами

Вышедшая накануне амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 от издательства Kasedo Games и разработчиков из французской Bulwark Studios не заслужила одобрения пользователей Steam.

За первые сутки после релиза версия Warhammer 40,000: Mechanicus 2 в цифровом магазине Valve заслужила более 360 (более 410 с учётом покупок вне Steam) «смешанных» отзывов — рейтинг игры на площадке составляет 60 %.

Пользователи сетуют на недоступность игры в российском сегменте (за это досталось и оригинальной Mechanicus), плохую оптимизацию, упрощения по сравнению с первой частью и саундтрек. «Это горькое разочарование», — поделился GladCowboy幸.

В чём первую игру Warhammer 40,000: Mechanicus 2 превзойти удалось, так это в вопросе пикового онлайна — сиквел на релизе привлёк 4,5 тыс. одновременных игроков, а лучшим результатом оригинальной Mechanicus остаются 2,7 тыс. человек.

По сюжету после тысячелетнего сна Варгард Нефершах мобилизует легионы своей династии, чтобы сокрушить чужаков из Адептус Механикус, тогда как на другом конце галактики магос-доминус Фаустиниус призван на помощь в борьбе с Некронами.

В отличие от первой части, Warhammer 40,000: Mechanicus 2 предлагает две сюжетные кампании — за Адептус Механикус и Некронов. Обе рассказывают одну и ту же историю, но с разных точек зрения.

Разработчики обещали два уникальных стиля игры, несколько концовок, динамичные пошаговые сражения с управлением взводами и системой укрытий, а также «машинную» озвучку и текстовый перевод на русский язык.