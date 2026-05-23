Глава DeepMind спрогнозировал появление сильного искусственного интеллекта (AGI) к 2030 году

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) заявил на конференции Google I/O о скором создании сильного искусственного интеллекта (AGI). По его прогнозам, технология появится приблизительно к 2030 году и кардинально изменит глобальные вычислительные процессы.

Выступая на Google I/O, а затем в ходе интервью соучредителю новостного портала Axios Майку Аллену (Mike Allen), глава DeepMind уточнил, что внедрение AGI пройдёт поэтапно, а для подтверждения статуса общего искусственного интеллекта он предложил использовать условный «тест Эйнштейна». Суть метода заключается в обучении алгоритма на данных по физике до 1901 года, после чего система должна самостоятельно воспроизвести научные открытия Альберта Эйнштейна 1905 года. По словам руководителя, современные модели на такое не способны, однако в будущем этот барьер будет преодолён.

Рассуждая о позициях Google на рынке, Хассабис, ставший в 2024 году лауреатом Нобелевской премии по химии за вклад в исследование белковых структур с помощью ИИ, назвал текущую конкуренцию в сфере ИИ самой жёсткой в истории технологий. При этом он подчеркнул, что корпорация обладает обширнейшей исследовательской базой и успешно интегрирует профессиональные решения в потребительские сервисы. В качестве примера практической пользы нейросетей спикер привёл прогнозирование экстремальных погодных условий. В частности, ИИ-модели способны выдавать точные результаты за день до катаклизма, в то время как традиционным программам потребуется на вычисления несколько недель.

Несмотря на скептицизм в обществе и опасения коллег по отрасли относительно экзистенциальных угроз, Хассабис сохраняет оптимизм. Он считает, что влияние AGI на мир превзойдёт эффект промышленной революции в десять раз и обеспечит прорыв в медицине, материаловедении, математике и энергетике. Вместе с тем он отметил излишнюю одержимость Кремниевой долины скоростью разработок, указав, что гораздо важнее грамотно выбрать вектор развития. Сама компания DeepMind предпочитает спокойный подход и продолжает работать в Лондоне после того, как в 2014 году Google приобрела её за $400 млн.

Хассабис, подписавший в 2023 году заявление о том, что снижение рисков от ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с пандемиями и ядерной войной, выразил уверенность в позитивном сценарии. По его мнению, при грамотном подходе развитие AGI может обеспечить «тысячелетие процветания человечества».

Теги: google deepmind, agi, ии
Глава DeepMind спрогнозировал появление сильного искусственного интеллекта (AGI) к 2030 году
