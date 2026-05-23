Сегодня 23 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Blue Origin возобновляет запуски многора...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Blue Origin возобновляет запуски многоразовой ракеты New Glenn — расследование аварии завершено

Во время третьего по счёту запуска новой частично многоразовой ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin в полёте возникла нештатная ситуация, которая привела к потере спутника интернет-связи BlueBird 7 компании AST SpaceMobile. На днях расследование происшествия было завершено и отчёт отправлен регулятору — FAA. Отчёт удовлетворил агентство, и компании Blue Origin разрешили возобновить запуски.

Источник изображения: Blue Origin

Источник изображения: Blue Origin

Сбой в полёте возник во время миссии NG-3, стартовавшей 19 апреля 2026 года с мыса Канаверал. Формально старт не был полным провалом: первая ступень отработала штатно и вернулась на морскую платформу, что стало важным успехом для многоразовой архитектуры Blue Origin. Но верхняя ступень GS2 не вывела полезную нагрузку — спутник BlueBird 7 компании AST SpaceMobile — на расчётную орбиту. Регулятор классифицировал это событие как происшествие, требующее расследования до возобновления полётов New Glenn.

По предварительным данным, озвученным главой Blue Origin Дэйвом Лимпом (Dave Limp), в полёте во время второго включения двигателей верхней ступени один из двух кислородно-водородных двигателей BE-3U не развил достаточную тягу, поэтому суммарный импульс оказался ниже требуемого для вывода спутника на целевую орбиту. Это не помешало отделению спутника: BlueBird 7 включился после отделения, но оказался на слишком низкой орбите. Мощности собственных двигателей аппарата было недостаточно, чтобы компенсировать недобор высоты, поэтому AST SpaceMobile признала спутник потерянным и заявила, что его стоимость должна быть покрыта страховкой.

Для такой тяжёлой ракеты как New Glenn, которая должна конкурировать с Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX и обслуживать коммерческие, военные и лунные миссии, отказ верхней ступени болезненный: именно она отвечает за финальный бросок к целевой орбите, точное разведение нагрузки и, в перспективе, за более сложные варианты полёта. Всё это заставило регулятора издать запрет на запуски New Glenn до завершения расследования.

Blue Origin завершила расследование сбоя, что означает переход от диагностики к началу исправлений и процедуре допуска к следующему старту. «В итоговом отчёте о происшествии прямой причиной аварии названа криогенная утечка, которая заморозила гидравлическую линию и привела к аномалии тяги во время работы двигателя второй ступени», — заявили в FAA, после ознакомления с отчётом Blue Origin. Объяснения приняты, а также согласован план из девяти пунктов для ликвидации причины неисправности, что дало FAA повод разрешить компании подготовку к новым запускам.

Дата следующего запуска пока не установлена. Ракета для него уже отправлена на стартовый стол для статических огневых испытаний. Клиентом Blue Origin в новой миссии также будет компания AST SpaceMobile, для которой в космос будут выведены уже три спутника BlueBird 7 сразу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Денег Безоса больше не хватает: Blue Origin ищет сторонних инвесторов
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год
Ракета Blue Origin вывела спутник на неправильную орбиту — теперь аппарат BlueBird 7 вернут на Землю
«Уэбб» разглядел на «горячем юпитере» утренние облака из «песка», которые исчезают к вечеру
Марсоход NASA Perseverance нашёл на Марсе «сэндвич» из камней
Новая мегаракета SpaceX остановилась в шаге от запуска — подвело наземное оборудование
Теги: запуск ракеты, авария, blue origin, многоразовые ракеты
запуск ракеты, авария, blue origin, многоразовые ракеты
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках
«Дай ему завершить работу»: Anthropic попросила разработчиков не мешать Claude писать и проверять код
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят
Новый поиск Google оказался капризным: из-за ИИ запросы «стой» и «игнорируй» ломают выдачу 13 мин.
Глава DeepMind спрогнозировал появление сильного искусственного интеллекта (AGI) к 2030 году 6 ч.
Новая статья: INDUSTRIA 2 — черновая отделка. Рецензия 11 ч.
«Горькое разочарование»: амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами 13 ч.
Ролевой шутер Witchfire от экс-разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро получит перевод на русский — подробности The Revelations Update 14 ч.
«Болотный лагерь выглядит великолепно»: 20 минут нового геймплея ремейка «Готики» впечатлили фанатов оригинальной игры 16 ч.
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру 16 ч.
Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками 17 ч.
Google назвала лучшие ИИ-модели для разработки Android-приложений — Gemini проиграл GPT 17 ч.
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 20 ч.
Blue Origin возобновляет запуски многоразовой ракеты New Glenn — расследование аварии завершено 34 мин.
Власти США назвали пошлины на полупроводники действенным стимулом к локализации производства чипов 6 ч.
Anthropic на следующей неделе завершит привлечение $30 млрд, подняв капитализацию за пределы $900 млрд и обойдя OpenAI 7 ч.
Google обжаловала решение суда о «покупке» своему поиску места на iPhone 9 ч.
Tesla Cybercab оказался самым экономичным электромобилем в США, опередив соперников почти на треть 12 ч.
Китайские контрактные производители чипов начали поднимать цены на услуги, чтобы урвать свой кусок ИИ-пирога 12 ч.
Huawei придумала, как выпускать SSD на 122 Тбайт без передовой флеш-памяти 14 ч.
Huawei выпустила 122-Тбайт SSD с фирменной технологией DoB 14 ч.
Tesla отзывает тысячи электромобилей Model Y из-за вероятного отсутствия одной наклейки 16 ч.
Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80 17 ч.