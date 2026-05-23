Blue Origin возобновляет запуски многоразовой ракеты New Glenn — расследование аварии завершено

Во время третьего по счёту запуска новой частично многоразовой ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin в полёте возникла нештатная ситуация, которая привела к потере спутника интернет-связи BlueBird 7 компании AST SpaceMobile. На днях расследование происшествия было завершено и отчёт отправлен регулятору — FAA. Отчёт удовлетворил агентство, и компании Blue Origin разрешили возобновить запуски.

Сбой в полёте возник во время миссии NG-3, стартовавшей 19 апреля 2026 года с мыса Канаверал. Формально старт не был полным провалом: первая ступень отработала штатно и вернулась на морскую платформу, что стало важным успехом для многоразовой архитектуры Blue Origin. Но верхняя ступень GS2 не вывела полезную нагрузку — спутник BlueBird 7 компании AST SpaceMobile — на расчётную орбиту. Регулятор классифицировал это событие как происшествие, требующее расследования до возобновления полётов New Glenn.

По предварительным данным, озвученным главой Blue Origin Дэйвом Лимпом (Dave Limp), в полёте во время второго включения двигателей верхней ступени один из двух кислородно-водородных двигателей BE-3U не развил достаточную тягу, поэтому суммарный импульс оказался ниже требуемого для вывода спутника на целевую орбиту. Это не помешало отделению спутника: BlueBird 7 включился после отделения, но оказался на слишком низкой орбите. Мощности собственных двигателей аппарата было недостаточно, чтобы компенсировать недобор высоты, поэтому AST SpaceMobile признала спутник потерянным и заявила, что его стоимость должна быть покрыта страховкой.

Для такой тяжёлой ракеты как New Glenn, которая должна конкурировать с Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX и обслуживать коммерческие, военные и лунные миссии, отказ верхней ступени болезненный: именно она отвечает за финальный бросок к целевой орбите, точное разведение нагрузки и, в перспективе, за более сложные варианты полёта. Всё это заставило регулятора издать запрет на запуски New Glenn до завершения расследования.

Blue Origin завершила расследование сбоя, что означает переход от диагностики к началу исправлений и процедуре допуска к следующему старту. «В итоговом отчёте о происшествии прямой причиной аварии названа криогенная утечка, которая заморозила гидравлическую линию и привела к аномалии тяги во время работы двигателя второй ступени», — заявили в FAA, после ознакомления с отчётом Blue Origin. Объяснения приняты, а также согласован план из девяти пунктов для ликвидации причины неисправности, что дало FAA повод разрешить компании подготовку к новым запускам.

Дата следующего запуска пока не установлена. Ракета для него уже отправлена на стартовый стол для статических огневых испытаний. Клиентом Blue Origin в новой миссии также будет компания AST SpaceMobile, для которой в космос будут выведены уже три спутника BlueBird 7 сразу.