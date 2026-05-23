На прошедшей недавно конференции Google I/O 2026 компания рассказала о запуске радикально обновлённой поисковой машины с искусственным интеллектом, призванной лучше понимать запросы пользователей. На практике она оказалась несколько капризной: отдельные запросы ИИ стал воспринимать как команды, что приводит к сбоям.

При попытках производить поиск по англоязычным запросам «disregard» («не обращай внимания»), «stop» («стой») и «ignore» («игнорируй») Google больше не показывает в выдаче блоки с определениями этих понятий, а пытается запустить «Обзор от ИИ», в котором только пустое пространство, или вступает в переписку. Очевидно, ИИ в поисковой машине воспринимает эти слова не как запросы, а как команды и пытается их выполнить. Поисковая выдача под этими блоками показывается в штатном режиме — даже ссылки на новостные материалы с описанием этой проблемы.

Журналисты нескольких англоязычных ресурсов попытались воспроизвести проблему и также столкнулись со сбоями в работе поисковой машины. На запрос «Не обращай внимания» поисковая машины ответила (см. иллюстрацию): «Понял. Не обращаю внимания на ваш предыдущий запрос. Дайте знать, если захотите сегодня ещё что-то сделать или найти».

В одном из случаев при запуске режима инкогнито в браузере Google отреагировал надлежащим образом, показав блок с определением слова, но во второй раз снова допустил ошибку и вывел пустой «Обзор от ИИ». Стандартная поисковая выдача ниже снова сработала корректно, показав ссылки на онлайн-словари, — но до неё нужно было прокрутить страницу.

В Google признали проблему и пообещали её исправить в скором времени. «Нам известно, что „Обзоры от ИИ“ неверно интерпретируют некоторые связанные с действиями запросы, и мы работаем над исправлением, которое вскоре будет развёрнуто», — заявил представитель компании ресурсу Engadget. Отрадно, что на этот раз «Обзоры от ИИ» Google хотя бы не предлагают мазать пиццу клеем.