Сегодня 23 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Новый поиск Google оказался капризным: и...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Новый поиск Google оказался капризным: из-за ИИ запросы «стой» и «игнорируй» ломают выдачу

На прошедшей недавно конференции Google I/O 2026 компания рассказала о запуске радикально обновлённой поисковой машины с искусственным интеллектом, призванной лучше понимать запросы пользователей. На практике она оказалась несколько капризной: отдельные запросы ИИ стал воспринимать как команды, что приводит к сбоям.

Источник изображения: engadget.com

Источник изображения: engadget.com

При попытках производить поиск по англоязычным запросам «disregard» («не обращай внимания»), «stop» («стой») и «ignore» («игнорируй») Google больше не показывает в выдаче блоки с определениями этих понятий, а пытается запустить «Обзор от ИИ», в котором только пустое пространство, или вступает в переписку. Очевидно, ИИ в поисковой машине воспринимает эти слова не как запросы, а как команды и пытается их выполнить. Поисковая выдача под этими блоками показывается в штатном режиме — даже ссылки на новостные материалы с описанием этой проблемы.

Журналисты нескольких англоязычных ресурсов попытались воспроизвести проблему и также столкнулись со сбоями в работе поисковой машины. На запрос «Не обращай внимания» поисковая машины ответила (см. иллюстрацию): «Понял. Не обращаю внимания на ваш предыдущий запрос. Дайте знать, если захотите сегодня ещё что-то сделать или найти».

В одном из случаев при запуске режима инкогнито в браузере Google отреагировал надлежащим образом, показав блок с определением слова, но во второй раз снова допустил ошибку и вывел пустой «Обзор от ИИ». Стандартная поисковая выдача ниже снова сработала корректно, показав ссылки на онлайн-словари, — но до неё нужно было прокрутить страницу.

В Google признали проблему и пообещали её исправить в скором времени. «Нам известно, что „Обзоры от ИИ“ неверно интерпретируют некоторые связанные с действиями запросы, и мы работаем над исправлением, которое вскоре будет развёрнуто», — заявил представитель компании ресурсу Engadget. Отрадно, что на этот раз «Обзоры от ИИ» Google хотя бы не предлагают мазать пиццу клеем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google обжаловала решение суда о «покупке» своему поиску места на iPhone
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Нейросеть Gemini начнёт объяснять пользователям, почему им стоит купить тот или иной товар
Глава DeepMind спрогнозировал появление сильного искусственного интеллекта (AGI) к 2030 году
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру
Google назвала лучшие ИИ-модели для разработки Android-приложений — Gemini проиграл GPT
Теги: google, поиск, ии
google, поиск, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках
«Дай ему завершить работу»: Anthropic попросила разработчиков не мешать Claude писать и проверять код
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят
Новый поиск Google оказался капризным: из-за ИИ запросы «стой» и «игнорируй» ломают выдачу 13 мин.
Глава DeepMind спрогнозировал появление сильного искусственного интеллекта (AGI) к 2030 году 6 ч.
Новая статья: INDUSTRIA 2 — черновая отделка. Рецензия 11 ч.
«Горькое разочарование»: амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами 13 ч.
Ролевой шутер Witchfire от экс-разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро получит перевод на русский — подробности The Revelations Update 14 ч.
«Болотный лагерь выглядит великолепно»: 20 минут нового геймплея ремейка «Готики» впечатлили фанатов оригинальной игры 16 ч.
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру 16 ч.
Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками 17 ч.
Google назвала лучшие ИИ-модели для разработки Android-приложений — Gemini проиграл GPT 17 ч.
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 20 ч.
Blue Origin возобновляет запуски многоразовой ракеты New Glenn — расследование аварии завершено 34 мин.
Власти США назвали пошлины на полупроводники действенным стимулом к локализации производства чипов 6 ч.
Anthropic на следующей неделе завершит привлечение $30 млрд, подняв капитализацию за пределы $900 млрд и обойдя OpenAI 7 ч.
Google обжаловала решение суда о «покупке» своему поиску места на iPhone 9 ч.
Tesla Cybercab оказался самым экономичным электромобилем в США, опередив соперников почти на треть 12 ч.
Китайские контрактные производители чипов начали поднимать цены на услуги, чтобы урвать свой кусок ИИ-пирога 12 ч.
Huawei придумала, как выпускать SSD на 122 Тбайт без передовой флеш-памяти 14 ч.
Huawei выпустила 122-Тбайт SSD с фирменной технологией DoB 14 ч.
Tesla отзывает тысячи электромобилей Model Y из-за вероятного отсутствия одной наклейки 16 ч.
Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80 17 ч.