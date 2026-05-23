Сегодня 23 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... С началом строительства ЦОД M**a в США в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

С началом строительства ЦОД Meta✴ в США вода в близлежащем округе помутнела

Проект центра обработки данных компании Meta мог стать причиной ухудшения качества воды в округе Морган (США, шт. Джорджия). Причины происходящего установить пока не удалось, но в экологическом ведомстве пообещали разобраться.

Источник изображения: janilson furtado / unsplash.com

Источник изображения: janilson furtado / unsplash.com

Вопрос подняла член Конгресса США Александрия Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez) — она показала образцы воды помощнику руководителя Агентства по охране окружающей среды (EPA) по водным ресурсам Джессике Крамер (Jessica Kramer) и сообщила, что единственная разница между чистой водой и этой — ЦОД компании Meta. Из-за этого жителям округа в сельской местности теперь приходится подвозить воду, чтобы они имели возможность готовить еду и мыться. Госпожа Крамер пообещала заняться этим вопросом.

Единственным источником в округе являются грунтовые воды, но они оказались непригодными для питья с момента, когда началось строительство ЦОД Meta. Эти территории состоят под защитой правительства, потому что иных источников воды здесь нет, и приходится прилагать усилия, чтобы минимизировать угрозу загрязнения в округе. Установить причину ухудшения качества воды в округе Морган пока не удалось.

По одной из версий, с момента начала строительства ЦОД уровень грунтовых вод на этой территории понизился, и забор теперь идёт «со дна колодца», где находятся ил и другие осадки. В том же штате Джорджия другой ЦОД за один год и три месяца негласно откачал около 110 млн л воды, что привело к падению её давления для местных жителей. Высказываются также опасения, что эти объекты спровоцируют рост цен на электричество на этих территориях и даже отключения света в целых населённых пунктах. Дополнительным источником неудобств является шум от ЦОД. Сейчас, по статистике, семеро из десяти американцев выступают против строительства ЦОД близ своих населённых пунктов; местные власти всё чаще блокируют эти проекты на своих территориях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Потеря слуха и мёртвые цыплята: против майнинговой компании Mara подали очередной судебный иск в Техасе
SpaceX раскрыла убытки, планы по Марсу и орбитальным ИИ ЦОД перед крупнейшим IPO в истории
Италия намерена построить «крупнейший в Европе» дата-центр на территории бывшей электростанции в городе Трино
Anthropic на следующей неделе завершит привлечение $30 млрд, подняв капитализацию за пределы $900 млрд и обойдя OpenAI
Waymo перестала пускать роботакси на скоростные шоссе в США из соображений безопасности
Лиза Су лично поехала на Тайвань выбивать дополнительные мощности для производства чипов AMD
Теги: me, цод, вода
me, цод, вода
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках
«Дай ему завершить работу»: Anthropic попросила разработчиков не мешать Claude писать и проверять код
Глава DeepMind спрогнозировал появление сильного искусственного интеллекта (AGI) к 2030 году
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max
На GitHub напал Megalodon — вредоносный код заразил более чем 5500 репозиториев 8 мин.
Марк Цукерберг высказался в защиту тотальной слежки за действиями сотрудников Meta — для обучения ИИ, но это не точно 2 ч.
Техногиганты в последний момент отговорили Трампа подписывать указ об обязательных проверках ИИ 2 ч.
Новый поиск Google оказался капризным: из-за ИИ запросы «стой» и «игнорируй» ломают выдачу 4 ч.
Новая статья: INDUSTRIA 2 — черновая отделка. Рецензия 14 ч.
«Горькое разочарование»: амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами 16 ч.
Ролевой шутер Witchfire от экс-разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро получит перевод на русский — подробности The Revelations Update 17 ч.
«Болотный лагерь выглядит великолепно»: 20 минут нового геймплея ремейка «Готики» впечатлили фанатов оригинальной игры 19 ч.
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру 19 ч.
Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками 20 ч.
Lenovo представила ноутбук IdeaPad Slim 5i на чипе Intel Wildcat Lake — это прямой конкурент MacBook Neo 12 мин.
С началом строительства ЦОД Meta в США вода в близлежащем округе помутнела 16 мин.
Учёные разобрались со сверхпроводимостью алмаза — это шаг к долгожданному прорыву в квантовой и гибридной электронике 17 мин.
Cолнечная и ветровая энергетика впервые обогнали газовые электростанции по выработке электричества 3 ч.
Blue Origin возобновляет запуски многоразовой ракеты New Glenn — расследование аварии завершено 4 ч.
Власти США назвали пошлины на полупроводники действенным стимулом к локализации производства чипов 9 ч.
Anthropic на следующей неделе завершит привлечение $30 млрд, подняв капитализацию за пределы $900 млрд и обойдя OpenAI 10 ч.
Google обжаловала решение суда о «покупке» своему поиску места на iPhone 12 ч.
Tesla Cybercab оказался самым экономичным электромобилем в США, опередив соперников почти на треть 15 ч.
Китайские контрактные производители чипов начали поднимать цены на услуги, чтобы урвать свой кусок ИИ-пирога 15 ч.