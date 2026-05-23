С началом строительства ЦОД Meta✴ в США вода в близлежащем округе помутнела

Проект центра обработки данных компании Meta✴ мог стать причиной ухудшения качества воды в округе Морган (США, шт. Джорджия). Причины происходящего установить пока не удалось, но в экологическом ведомстве пообещали разобраться.

Вопрос подняла член Конгресса США Александрия Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez) — она показала образцы воды помощнику руководителя Агентства по охране окружающей среды (EPA) по водным ресурсам Джессике Крамер (Jessica Kramer) и сообщила, что единственная разница между чистой водой и этой — ЦОД компании Meta✴. Из-за этого жителям округа в сельской местности теперь приходится подвозить воду, чтобы они имели возможность готовить еду и мыться. Госпожа Крамер пообещала заняться этим вопросом.

Единственным источником в округе являются грунтовые воды, но они оказались непригодными для питья с момента, когда началось строительство ЦОД Meta✴. Эти территории состоят под защитой правительства, потому что иных источников воды здесь нет, и приходится прилагать усилия, чтобы минимизировать угрозу загрязнения в округе. Установить причину ухудшения качества воды в округе Морган пока не удалось.

По одной из версий, с момента начала строительства ЦОД уровень грунтовых вод на этой территории понизился, и забор теперь идёт «со дна колодца», где находятся ил и другие осадки. В том же штате Джорджия другой ЦОД за один год и три месяца негласно откачал около 110 млн л воды, что привело к падению её давления для местных жителей. Высказываются также опасения, что эти объекты спровоцируют рост цен на электричество на этих территориях и даже отключения света в целых населённых пунктах. Дополнительным источником неудобств является шум от ЦОД. Сейчас, по статистике, семеро из десяти американцев выступают против строительства ЦОД близ своих населённых пунктов; местные власти всё чаще блокируют эти проекты на своих территориях.