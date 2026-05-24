Акции Qualcomm за последний месяц подорожали почти на 75 %

Торги на американских фондовых площадках завершились в минувшую пятницу, акции Qualcomm за последнюю сессию продемонстрировали рост на 12 % до рекордных $238,16, а всего за предыдущий месяц они выросли в цене на 75 %. Это показывает, что даже традиционно сосредоточенная на рынке чипов для смартфонов компания в условиях бума ИИ может пользоваться растущим интересом со стороны инвесторов.

Тем более, что многолетние попытки Qualcomm диверсифицировать бизнес начинают приносить плоды. Пул автомобильных клиентов компании недавно пополнил транснациональный концерн Stellantis, который начнёт использовать процессоры семейства Snapdragon в бортовых системах своих автомобилей. Кроме того, на уровне слухов ещё в конце апреля стало известно о сотрудничестве OpenAI и Qualcomm в сфере разработки чипа для будущего персонального ИИ-устройства первой из компаний. Инвесторы ожидают, что перенос фокуса на агентские вычисления в сфере ИИ позволит Qualcomm в полной мере проявить свои преимущества и опыт. Аналитики Tigress Financial Partners предполагают, что устройство OpenAI будет смартфоном с операционной системой, обеспечивающей глубокую интеграцию ИИ-функций и практически полную универсальность применения.

Stellantis чипы Qualcomm будет применять не только в составе информационно-развлекательных систем автомобилей, но и для поддержания работы систем активной помощи водителю. Опора на опыт Qualcomm в этой сфере, как ожидается, позволит автопроизводителю обеспечить бесшовную интеграцию профильных решений. К числу клиентов Qualcomm на этом направлении уже относятся Bosch, Volkswagen, Hyundai и BMW. В прошлом квартале выручка Qualcomm на автомобильном направлении выросла в годовом сравнении на 38 % до $1,3 млрд. Более миллиона машин, находящихся в эксплуатации, уже используют чипы Qualcomm для систем автопилота.

До конца текущего года Qualcomm также рассчитывает вывести на рынок серверные процессоры AI200 и AI250, которые смогут составить конкуренцию решениям Nvidia в инфраструктуре искусственного интеллекта. Кто-то из облачных гигантов уже выразил намерения приступить к закупке чипов Qualcomm данного типа. На открытии выставки Computex 2026 в начале июня руководство компании может поведать дополнительные подробности о ближайших планах в этой сфере.