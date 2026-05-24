Сегодня 24 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Акции Qualcomm за последний месяц подоро...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции Qualcomm за последний месяц подорожали почти на 75 %

Торги на американских фондовых площадках завершились в минувшую пятницу, акции Qualcomm за последнюю сессию продемонстрировали рост на 12 % до рекордных $238,16, а всего за предыдущий месяц они выросли в цене на 75 %. Это показывает, что даже традиционно сосредоточенная на рынке чипов для смартфонов компания в условиях бума ИИ может пользоваться растущим интересом со стороны инвесторов.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Тем более, что многолетние попытки Qualcomm диверсифицировать бизнес начинают приносить плоды. Пул автомобильных клиентов компании недавно пополнил транснациональный концерн Stellantis, который начнёт использовать процессоры семейства Snapdragon в бортовых системах своих автомобилей. Кроме того, на уровне слухов ещё в конце апреля стало известно о сотрудничестве OpenAI и Qualcomm в сфере разработки чипа для будущего персонального ИИ-устройства первой из компаний. Инвесторы ожидают, что перенос фокуса на агентские вычисления в сфере ИИ позволит Qualcomm в полной мере проявить свои преимущества и опыт. Аналитики Tigress Financial Partners предполагают, что устройство OpenAI будет смартфоном с операционной системой, обеспечивающей глубокую интеграцию ИИ-функций и практически полную универсальность применения.

Stellantis чипы Qualcomm будет применять не только в составе информационно-развлекательных систем автомобилей, но и для поддержания работы систем активной помощи водителю. Опора на опыт Qualcomm в этой сфере, как ожидается, позволит автопроизводителю обеспечить бесшовную интеграцию профильных решений. К числу клиентов Qualcomm на этом направлении уже относятся Bosch, Volkswagen, Hyundai и BMW. В прошлом квартале выручка Qualcomm на автомобильном направлении выросла в годовом сравнении на 38 % до $1,3 млрд. Более миллиона машин, находящихся в эксплуатации, уже используют чипы Qualcomm для систем автопилота.

До конца текущего года Qualcomm также рассчитывает вывести на рынок серверные процессоры AI200 и AI250, которые смогут составить конкуренцию решениям Nvidia в инфраструктуре искусственного интеллекта. Кто-то из облачных гигантов уже выразил намерения приступить к закупке чипов Qualcomm данного типа. На открытии выставки Computex 2026 в начале июня руководство компании может поведать дополнительные подробности о ближайших планах в этой сфере.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia мчится к капитализации в $6 трлн — за неделю акции выросли на 20 %
Qualcomm готовится поставлять чипы гиперскейлеру — инвесторы довольны, поскольку на мобильном направлении не всё гладко
Глава Qualcomm: рынок смартфонов достигнет дна уже в этом квартале, но потом вернётся к росту
Китайская Wingtech потребовала в суде от Nexperia компенсацию в размере $1,18 млрд
Трамп случайно вложил $1 млн в сеть суши-ресторанов вместо производителя ИИ-оборудования
Производитель умных колец Oura подал заявку на IPO
Теги: qualcomm, акции, финансы
qualcomm, акции, финансы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создан материал для «неисчерпаемой фляги» — он сам добывает воду из воздуха, пока светит Солнце
SpaceX впервые запустила новейшую мегаракету Starship V3 — корабль потерял двигатель, но продолжил полёт
Увольнять сотрудников из-за ИИ становится невыгодно — тот оказался дороже
Cолнечная и ветровая энергетика впервые обогнали газовые электростанции по выработке электричества
ИИ-супермодель Claude Mythos всего за месяц обнаружила свыше 10 тыс. уязвимостей в ПО
Новая статья: Zero Parades: For Dead Spies — шпион, выйди вон. Рецензия 8 ч.
WhatsApp покажет отдельным списком, кто из контактов онлайн 16 ч.
В Linux обнаружена очередная серьёзная уязвимость — и ей уже десять лет 16 ч.
Firefox перестал вылетать на ПК с процессорами Intel Raptor Lake — на исправление ошибки ушёл год 16 ч.
Outlook Classic перестал показывать картинки, но Microsoft обещала всё починить 16 ч.
На GitHub напал Megalodon — вредоносный код заразил более чем 5500 репозиториев 19 ч.
Марк Цукерберг высказался в защиту тотальной слежки за действиями сотрудников Meta — для обучения ИИ, но это не точно 21 ч.
Техногиганты в последний момент отговорили Трампа подписывать указ об обязательных проверках ИИ 21 ч.
Новый поиск Google оказался капризным: из-за ИИ запросы «стой» и «игнорируй» ломают выдачу 23 ч.
Глава DeepMind спрогнозировал появление сильного искусственного интеллекта (AGI) к 2030 году 23-05 04:46
Основатель Nvidia подчеркнул, что в прогноз по сегменту CPU на сумму $200 млрд входит китайский рынок 23 мин.
Dell анонсировала серверы PowerEdge на платформе AMD EPYC Venice 36 мин.
Micron увеличит объёмы производства DDR4 в четыре раза благодаря расширению своего предприятия в Вирджинии 51 мин.
Акции Qualcomm за последний месяц подорожали почти на 75 % 2 ч.
Китайская Wingtech потребовала в суде от Nexperia компенсацию в размере $1,18 млрд 3 ч.
Первый полёт Starship V3 доказал живучесть обновлённой мегаракеты, хоть и закончился взрывом 11 ч.
Трамп случайно вложил $1 млн в сеть суши-ресторанов вместо производителя ИИ-оборудования 14 ч.
Первая женщина-тайконавт из Гонконга отправится на китайскую космическую станцию 16 ч.
Производитель умных колец Oura подал заявку на IPO 16 ч.
Производителей компонентов для жёстких дисков заподозрили в завышении цен на протяжении 13 лет 16 ч.