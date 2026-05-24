DeepSeek оставила навсегда 75-процентную скидку на ИИ-модель V4-Pro

Китайский ИИ-стартап DeepSeek объявил о решении сохранитть навсегда 75-процентную скидку на использование своей флагманской ИИ-модели V4-Pro, срок действия которой должен был завершиться в конце мая. Как полагают эксперты, это решение связано с возможностью более широкого использования DeepSeek чипов Huawei.

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Во всяком случае, представляя V4-Pro, компания заявили, что она будет стоить до 12 раз дороже, чем менее мощная версия Flash, из-за «ограничений в высокопроизводительных вычислительных мощностях». Вместе с тем DeepSeek тогда добавила, что следует ожидать резкое снижение цен на версию V4-Pro после массового запуска суперузлов на базе Huawei Ascend 950 во второй половине 2026 года.

Согласно заявлению компании, стоимость использования API V4-Pro с 75-процентной скидкой находится в диапазоне 0,025–6 юаней (около $0,0035 до $0,83) за 1 млн токенов. Снизив цену, DeepSeek стремится укрепить свои позиции на всё более переполненном рынке, чтобы привлечь разработчиков и корпоративных пользователей, и, как результат, обойти как отечественных конкурентов, так и западные компании в сфере ИИ-услуг.

Оптимизировав ИИ-модели V4 для работы на китайских процессорах Huawei Ascend 950, а не на дорогостоящих ускорителях Nvidia, доступ к которым к тому же ограничен, DeepSeek смогла значительно снизить свои операционные затраты на инфраструктуру. Это позволило ей предлагать свои решения клиентам на более привлекательных условиях, вступая в прямую конкуренцию с западными ИИ-гигантами.

Экспортные ограничения США на поставку продвинутых графических процессоров Nvidia китайским компаниям, призванные замедлить прогресс Китая в сфере ИИ, оказали противоположный эффект: создали масштабный, эксклюзивный рыночный бум для крупнейшего китайского конкурента Nvidia, компании Huawei, а также других китайских производителей микросхем.

Теги: deepseek, ии, финансы
