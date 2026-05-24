Глава Samsung Electronics провёл закрытые переговоры с MediaTek для обсуждения поставок полупроводников

Председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ён (Lee Jae-yong) посетил Тайвань для проведения закрытых переговоров с руководством компании MediaTek. Стороны обсудили укрепление глобальных цепочек поставок полупроводников и потенциальное расширение партнёрства, направленное на диверсификацию контрактного производства и обеспечение стабильности на рынке микросхем.

По данным южнокорейской деловой газеты Maeil Business Newspaper со ссылкой на местные источники, делегация топ-менеджеров южнокорейской корпорации посетила штаб-квартиру MediaTek, где состоялась встреча с генеральным директором Риком Цаем (Rick Tsai). Основной темой обсуждения стало возможное сотрудничество в сфере контрактного производства чипов. В настоящее время тайваньский разработчик передаёт выпуск своей продукции на аутсорсинг крупнейшему в мире контрактному производителю — компании TSMC.

Аналитики полагают, что Samsung стремится привлечь MediaTek и других крупных заказчиков, используя текущий дефицит микросхем памяти, спровоцированный резким ростом спроса на ИИ-серверы. Этому визиту предшествовало успешное заключение соглашения о заработной плате с профсоюзами южнокорейской компании. Достигнутый компромисс позволил предотвратить масштабную забастовку и развеял опасения рынка по поводу возможных перебоев в поставках компонентов.

Параллельно руководители затронули вопросы использования мобильных процессоров (AP) для электроники южнокорейского бренда. В частности, Samsung планирует увеличить долю чипсетов MediaTek Dimensity в базовых моделях смартфонов и планшетов Galaxy ради снижения производственных затрат. Одновременно с этим компания уже обеспечила себе крупные заказы на контрактное производство от таких компаний, как Tesla, а заключение аналогичных договоров с AMD и Qualcomm ожидается в ближайшее время.