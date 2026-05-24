Более 1200 приложений исчезли из российского App Store за год

В 2025 году компания Apple удалила из российского App Store 1213 приложений. Согласно отчёту корпорации о прозрачности работы цифрового магазина, модерация проводилась в рамках соблюдения требований стран, на территории которых представлен App Store. В Apple подчёркивают, что удаления произошли исключительно по официальным запросам властей конкретных государств.

По сообщению РБК, по итогам 2025 года Россия с большим отрывом заняла первое место в мире по числу заблокированных программ для iOS (1213 приложения). На второй строчке оказался Вьетнам — удалено 335 приложений. Далее следуют континентальный Китай (196), Южная Корея (108) и Индия (54).

Статистика показывает рост числа удалений в РФ. Для сравнения: в 2022 году из российского сегмента App Store исчезло всего 7 приложений, в 2023 году — 12, а в 2024 году — 171 приложение.

РБК также напоминает о нескольких громких случаях блокировок со стороны России. Так, в январе Хамовнический суд Москвы обязал Роскомнадзор закрыть доступ к iOS-утилите, которая позволяла менять голос во время телефонных разговоров. Позже, в декабре 2025 года, регулятор сообщил о блокировке встроенного сервиса видеосвязи от Apple — FaceTime.