В России сбоит DeepSeek — РКН отрицает блокировку

С вечера субботы, 23 мая, и в воскресенье российские пользователи жалуются на проблемы с доступом к нейросети DeepSeek, о чём свидетельствуют данные ресурсов Downdetector и «Сбой.рф». Согласно сведениям Downdetector, пик сбоев пришёлся на 10 часов утра, всего за сутки поступило около 23 тыс. жалоб пользователей, больше всего — из Москвы, Петербурга, Новосибирской, Московский областей.

В большинстве своём жалобы поступали от владельцев Android-устройств (57,4 %) и компьютеров на Windows (21,9 %). Также зафиксированы жалобы от пользователей устройств на iOS (18,6 %) и Mac OS X (1,4 %). Большей частью пользователи жалуются на общий сбой (35 %), а также на работу мобильного приложения (17 %) и сайта (14 %). При этом сайт открывается при использовании VPN. Как сообщил ресурс «Код Дурова», жалобы на работу DeepSeek поступают только из России. При проверке интернет-соединения, проведённой «Кодом Дурова», соединение с сайтом обрывается на этапе TLS — это поведение совпадает с заблокированными Роскомнадзором сайтами. Однако, как сообщили в ведомстве ТАСС: «Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek».

«Код Дурова» отметил, что DeepSeek был единственным зарубежным ИИ-сервисом из пятёрки самых крупных, который официально не ограничивал россиянам доступ к сервису.

В предыдущий раз сбой в работе DeepSeek наблюдался 8 мая, но тогда жалобы на работу сервиса также поступали от пользователей из США, Великобритании и других стран. При этом в большинстве случаев (89 %) нейросеть была недоступна в России. Тогда компания объяснила сбой крупным отключением электроэнергии на шкале отслеживания работы службы API и веб-чата.