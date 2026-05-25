Энтузиасты разогнали дрон до рекордных 733 км/ч — он почти догнал авиалайнер

Любые транспортные средства неизбежно начинают соперничать друг с другом в определённых характеристиках, и в случае с дронами конкуренция развивается в части достижения максимальной скорости полёта. Дуэт энтузиастов недавно показал способность усовершенствованного ими дрона развивать скорость 730 км/ч, и это можно считать заявкой на мировой рекорд.

Источник изображения: Drone Pro Hub, YouTube

Об истории данного достижения рассказывает ресурс Tom’s Hardware. Ещё в декабре прошлого года Эйдену и Бену удалось построить дрон, который разгонялся в воздухе до 626 км/ч, но потом на первое место вышли отец и сын по фамилии Белл, которые улучшили данный показатель на 30 км/ч. Реванш команды Эйдена и Бена начался с изготовления для дрона Blackbird новых лопастей из углеволокна, которые имели зазубрины на кромке и характеризовались большим углом тангажа, точное значение которого пока не раскрывается.

Данные изменения хоть и обеспечили высокую максимальную скорость, вынудили дрон сталкиваться с низкой подъёмной силой в момент старта. Из-за этого расход электроэнергии при старте и посадке очень вырос, и это наложило свой отпечаток на ход эксперимента. Зазубрины на передней кромке винтов также помогают создавать завихрения, увеличивающие тягу. Кроме того, они стабилизируют пограничный слой воздуха и снижают лобовое сопротивление. Создатели винтов новой конструкции подобрали нужный баланс между углом тангажа и формируемой силой тяги, поскольку при его слишком большом значении летательный аппарат теряет скорость, а винт начинает в большей степени работать как нож блендера.

Во время первого тестового полёта дрон Blackbird смог набрать скорость 633 км/ч. К сожалению, дрон потерял связь с пультом управления и улетел на неизвестное расстояние, после чего был утерян. На следующий день энтузиасты приступили к повторному тестированию с другим экземпляром дрона и запасным комплектом винтов. Заряда батареи хватило только на два испытательных полёта, погода также помешала продолжению экспериментов.

В ходе первого запуска при попутном ветре была достигнута скорость 733 км/ч, но её вряд ли можно засчитать в чистом виде. С учётом поправки на скорость ветра, одна из попыток обеспечила при попутном ветре достижение дроном скорости 674 км/ч. Во втором испытании против ветра скорость удалось зафиксировать на отметке 640 км/ч. Усреднённое значение скорости после двух испытаний составило 685 км/ч, чего вполне достаточно для обновления мирового рекорда.

Кроме того, батарея дрона разрядилась ещё до посадки, поэтому он был повреждён, хотя и не безнадёжно. После ремонта энтузиасты собираются продолжить попытки официально зарегистрировать новый рекорд скорости для дронов. К слову, современные авиалайнеры в основном перемещаются с крейсерской скоростью 885 км/ч, поэтому дроны не так уж сильно отстают от них на данном этапе эволюции.

Теги: дроны, дронопорт, коптеры
