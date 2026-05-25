Несмотря ни на что: в ответ на геймплейные утечки разработчики 007 First Light показали первые 13 минут из игры

Шпионский боевик 007 First Light от датской студии IO Interactive (серия Hitman) ещё официально не вышел, но уже стал звездой многочисленных геймплейных утечек. Разработчики отреагировали на них необычным образом.

Напомним, хотя 007 First Light стартует лишь 27 мая (на 24 часа раньше для владельцев расширенного издания), как минимум несколько игроков смогли раздобыть ранние копии и начали публиковать геймплейные ролики.

Вслед за неофициальными загрузками IO Interactive представила официальные первые 13 минут геймплея 007 First Light с демонстрацией вступительной миссии игры — Against the Odds (вопреки всему / несмотря ни на что).

«Так как некоторые заполучили диски раньше времени, посмотрите 13 минут первой миссии 007 First Light словно в день релиза. Впереди спойлеры, так что если хотите сберечь игровой опыт, лучше воздержаться от просмотра!» — предупредили в IO.

Как стало известно, 007 First Light начинается с событий до того, как Джеймс Бонд стал секретным агентом. В рамках пошедшего не по плану боевого задания будущий шпион привлекает внимание секретной службы МИ-6.

В ходе первой миссии вертолёт отряда Бонда попадает под атаку противника, в связи с чем герой оказывается вынужден безоружным пробираться на территорию врага. Чем заканчивается задание, в ролике не показали.

007 First Light выйдет 27 мая на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до Switch 2 доберётся летом. Обещают историю становления Бонда, захватывающее шпионское приключение, широту геймплейных возможностей и перевод на русский.