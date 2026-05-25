«МойОфис» начал массовые увольнения — под сокращение попали целые отделы

Компания «МойОфис» (ООО «Новые облачные технологии»), являющаяся одним из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения, уведомила своих сотрудников о грядущих сокращениях. По данным источника, соответствующее письмо сотрудники компании получили в середине мая.

Один из источников сообщил, что в штате останутся только сотрудники техподдержки, тогда как все остальные будут вынуждены покинуть компанию. Другой источник подтвердил, что под сокращения попали многие департаменты практически в полном составе. О каком количестве сотрудников идёт речь, не уточняется.

В настоящее время в чате бывших сотрудников «МойОфис» состоит более 600 человек. Один из них рассказал, что компания пыталась увольнять людей без компенсации, в связи с чем сотрудники были вынуждены организовать профсоюз. После этого под угрозой исков сотрудникам стали предлагать нормальные условия при увольнении. Отмечается, что в некоторых случаях сотрудников пытались уволить под мнимыми предлогами, такими как опоздание на работу на 10 минут, задержка отчётов по командировке на один день и др. Официальные представители «МойОфис» пока никак не комментируют данный вопрос.

В марте этого года генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский рассылал сотрудником письмо, в котором говорилось, что в 2025 году, «несмотря на значительные усилия», компания столкнулась с «серьёзными финансовыми трудностями». «Объём ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модель требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании», — говорилось в письме гендиректора. Там также было сказано, что «МойОфис» планирует реструктуризацию бизнеса, включая пересмотр продуктового портфеля и организационной структуры. Это необходимо для концентрации ресурсов на направлениях с наибольшим потенциалом роста.

В пояснительной записке к финансовому отчёту за прошлый год сказано, что среднесписочная численность сотрудников «МойОфис» снизилась с 1070 человек в 2024 году до 1013 человек в 2025 году. При этом чистый убыток за аналогичный период времени вырос с 1,2 млрд рублей до 4 млрд рублей. В пояснительной записке говорилось, что это связано со «спецификой деятельности» компании. Продажа ПО сопряжена с длительным процессом согласования, из-за чего денежные средства поступают с большим опозданием. Там также упоминался фактор сезонности.

До 2025 года компания активно инвестировала в разработку ПО и платформ для вывода готовых решений на рынок. Сейчас «МойОфис» продолжает работать с клиентами в сегментах B2B и B2G «для существенного увеличения продаж», а также планирует выход в сегмент B2C «для последовательного наращивания доли рынка и выхода на уровень рентабельности». Продукты компании «нацелены на перспективную замену наиболее распространённого в настоящий момент пакета продуктов Microsoft Office в самых критичных сферах промышленности, финансов, государственного управления, а также для частных пользователей».