Сегодня 25 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение «МойОфис» начал массовые увольнения — по...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«МойОфис» начал массовые увольнения — под сокращение попали целые отделы

Компания «МойОфис» (ООО «Новые облачные технологии»), являющаяся одним из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения, уведомила своих сотрудников о грядущих сокращениях. По данным источника, соответствующее письмо сотрудники компании получили в середине мая.

Источник изображения: myoffice.ru

Источник изображения: myoffice.ru

Один из источников сообщил, что в штате останутся только сотрудники техподдержки, тогда как все остальные будут вынуждены покинуть компанию. Другой источник подтвердил, что под сокращения попали многие департаменты практически в полном составе. О каком количестве сотрудников идёт речь, не уточняется.

В настоящее время в чате бывших сотрудников «МойОфис» состоит более 600 человек. Один из них рассказал, что компания пыталась увольнять людей без компенсации, в связи с чем сотрудники были вынуждены организовать профсоюз. После этого под угрозой исков сотрудникам стали предлагать нормальные условия при увольнении. Отмечается, что в некоторых случаях сотрудников пытались уволить под мнимыми предлогами, такими как опоздание на работу на 10 минут, задержка отчётов по командировке на один день и др. Официальные представители «МойОфис» пока никак не комментируют данный вопрос.

В марте этого года генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский рассылал сотрудником письмо, в котором говорилось, что в 2025 году, «несмотря на значительные усилия», компания столкнулась с «серьёзными финансовыми трудностями». «Объём ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модель требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании», — говорилось в письме гендиректора. Там также было сказано, что «МойОфис» планирует реструктуризацию бизнеса, включая пересмотр продуктового портфеля и организационной структуры. Это необходимо для концентрации ресурсов на направлениях с наибольшим потенциалом роста.

В пояснительной записке к финансовому отчёту за прошлый год сказано, что среднесписочная численность сотрудников «МойОфис» снизилась с 1070 человек в 2024 году до 1013 человек в 2025 году. При этом чистый убыток за аналогичный период времени вырос с 1,2 млрд рублей до 4 млрд рублей. В пояснительной записке говорилось, что это связано со «спецификой деятельности» компании. Продажа ПО сопряжена с длительным процессом согласования, из-за чего денежные средства поступают с большим опозданием. Там также упоминался фактор сезонности.

До 2025 года компания активно инвестировала в разработку ПО и платформ для вывода готовых решений на рынок. Сейчас «МойОфис» продолжает работать с клиентами в сегментах B2B и B2G «для существенного увеличения продаж», а также планирует выход в сегмент B2C «для последовательного наращивания доли рынка и выхода на уровень рентабельности». Продукты компании «нацелены на перспективную замену наиболее распространённого в настоящий момент пакета продуктов Microsoft Office в самых критичных сферах промышленности, финансов, государственного управления, а также для частных пользователей».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российские телевизоры захватили 31,5 % отечественного рынка в первом квартале — сильнее всех вырос «Сбер», а упал Dexp
Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite
В России сбоит DeepSeek — РКН отрицает блокировку
Стартапы массово переходят на Claude Code, а GitHub Copilot теряет позиции
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру
Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков
Теги: мойофис, разработка, увольнения
мойофис, разработка, увольнения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite
Учёные выяснили, что у большинства планет в нашей галактике может не быть ядра
Энтузиасты разогнали дрон до рекордных 733 км/ч — он почти догнал авиалайнер
Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite
«МойОфис» начал массовые увольнения — под сокращение попали целые отделы
Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи 19 мин.
Gartner: расходы в сфере ИИ в 2026 году вырастут почти в полтора раза — до $2,6 трлн 31 мин.
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam 2 ч.
Несмотря ни на что: в ответ на геймплейные утечки разработчики 007 First Light показали первые 13 минут из игры 2 ч.
Инсайдер раскрыл, когда ждать The Elder Scrolls VI и Fallout 3 Remastered 4 ч.
В России сбоит DeepSeek — РКН отрицает блокировку 18 ч.
Более 1200 приложений исчезли из российского App Store за год 21 ч.
DeepSeek оставила навсегда 75-процентную скидку на ИИ-модель V4-Pro 21 ч.
Кооперативный космический боевик Starseeker: Astroneer Expeditions выйдет совсем скоро — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam 22 ч.
Стартапы массово переходят на Claude Code, а GitHub Copilot теряет позиции 24-05 10:15
SanDisk: момент, когда SSD станут угрозой для HDD, наступит нескоро 28 мин.
Китай поставит на учёт всех человекоподобных роботов 2 ч.
BYD: машины с её автопилотом в шесть раз реже попадают в серьёзные ДТП, чем с водителями-людьми 2 ч.
Пентагон опубликовал 64 новых файла о НЛО и пообещал продолжить раскрывать материалы 2 ч.
Китай доставил новый экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун» — один из тайконавтов задержится там на 12 месяцев 4 ч.
Российские телевизоры захватили 31,5 % отечественного рынка в первом квартале — сильнее всех вырос «Сбер», а упал Dexp 4 ч.
Представлен 48-узловой ИИ-сервер Firefly CSC2-N48SPK3 с архитектурой RISC-V 5 ч.
Аппаратный «ZIP-ускоритель» Huawei сжимает архивные данные в 90 раз 6 ч.
Производители HBM планируют физически отделить память от GPU, чтобы активнее наращивать её объём 8 ч.
Телескоп Gemini North показал туманность «Хрустальный шар» вокруг умирающей звезды 8 ч.