Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную консоль с 7-дюймовым OLED-экраном

Пользователь wewillmakeitnow с форума Reddit, поделился деталями и фотографиями проекта по созданию портативной приставки на базе PlayStation 4 Slim. Реализация проекта заняла год. Получившееся устройство оснащено 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080p.

По словам автора проекта, он решил реализовать идею не просто ради короткой демонстрации и пары фотографий. Он хотел построить портативную PS4 для личного использования со стабильной производительностью и возможностью продолжительных игровых сессий.

Самая большая сложность заключалась в том, как уместить относительно большую материнскую плату PS4 в сравнительно компактный корпус портативного устройства. Для этого он сократил размеры материнской платы, отрезав от неё «всё лишнее». Очевидно, что для такой работы потребовались инженерные знания, чтобы не удалить важные компоненты приставки. Но с задачей он справился.

Проблемы также возникли с чипом-контроллером Blu-ray-дисковода. Этот чип в PS4 нельзя удалять, поскольку в таком случае возникнут проблемы с обновлением программного обеспечения приставки. Для решения вопроса моддер создал съёмный модуль, который назвал PS4 Portable Update Card. При необходимости обновления консоли его можно быстро подключить к устройству.

Система охлаждения приставки тоже потребовала значительной доработки. Теплопроводящие трубки охлаждают в том числе память приставки, а движение воздуха организовано вдоль всей материнской платы. Автор проекта отмечает, что помимо APU тепло выделяют и другие компоненты приставки, включая систему питания VRM, память, SSD и южный мост.

Для питания приставки энтузиаст использовал конфигурацию аккумуляторной сборки 3S2P. В комментариях к опубликованному посту автор также поделился некоторыми данными об автономности устройства. По его словам, заряда батареи в игре Uncharted 4 при разрешении 1080p хватает примерно на полтора часа, а в Rayman Legends с тем же разрешением консоль работает около трёх часов.