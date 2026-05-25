Trump Mobile запустила расследование утечки личных данных покупателей смартфона T1

Компания Trump Mobile начала расследование по поводу возможной уязвимости её веб-сайта, которая привела к раскрытию личных данных примерно 27 тыс. потенциальных покупателей смартфона Trump Mobile T1, сообщил ресурс The Guardian.

О проблеме стало известно после того, как исследователи безопасности обнаружили, что веб-сайт Trump Mobile мог раскрыть конфиденциальную информацию о предварительных заказах через плохо защищённые страницы оформления предзаказа. Компания Trump Mobile подтвердила в заявлении для The Guardian, что в результате утечки данных были скомпрометированы имена клиентов, номера телефонов, адреса электронной почты, адреса доставки и номера заказов.

Вместе с тем компания утверждает, что не обнаружила доказательств того, что системы, инфраструктура или сеть Trump Mobile были напрямую скомпрометированы. «В настоящее время инцидент, по всей видимости, не затрагивает информацию о платёжных картах Trump Mobile, банковские реквизиты, номера социального страхования, записи звонков, текстовые сообщения или другие конфиденциальные сведения», — подчеркнула компания, добавив, что расследование продолжается.

Австралийский IT-специалист рассказал, что случайно обнаружил возможные уязвимости в системе безопасности сайта и сообщил о них Trump Mobile. Профессор Джонатан Сома (Jonathan Soma) из Колумбийского университета, который проанализировал скомпрометированный код и подсчитал, что система могла содержать данные, связанные с 27 224 предварительными заказами. Он также отметил, что предварительных заказов могло быть меньше, поскольку упомянутый показатель приведён с учётом незавершённых заказов.

Между тем Trump Mobile заявила, что ею были добавлены дополнительные меры обеспечения безопасности и мониторинга потенциальных угроз. Компания также предупредила клиентов о необходимости остерегаться фишинговых писем, подозрительных звонков и поддельных сообщений службы поддержки, связанных с их заказами.

Теги: trump mobile, утечка данных, расследование
