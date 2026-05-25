Oppo представила внешний дисплей на магните для смартфонов — чтобы делать селфи и групповые фото

Компания Oppo анонсировала в Китае новый аксессуар под названием Oppo Bubble, который, по словам компании, призван сделать селфи и групповые фотографии более удобными. Компактный магнитный дисплей крепится к задней панели поддерживаемых смартфонов Oppo и обеспечивает настройку и удалённый предварительный просмотр изображения с основной камеры устройства, которая в большинстве смартфонов демонстрирует лучшее качество изображения, нежели фронтальная.

Oppo Bubble позиционируется как компактный «игровой экран для селфи» и представляет из себя круглый дополнительный дисплей с магнитным креплением. Сенсорный AMOLED-экран заключён в тонкий корпус толщиной около 7 мм и весит около 27,5 грамм. Дисплей может отображать статичные обои, живые фотографии и видео.

Аксессуар можно персонализировать с помощью пользовательских изображений, эмодзи и декоративных тем, что позволяет использовать его в качестве элемента дизайна на задней панели телефона. Oppo также добавила поддержку карусели для обоев и воспроизведения мультимедиа на этом миниатюрном экране. В Oppo Bubble установлен аккумулятор ёмкостью 550 мА·ч, но данных о времени автономной работы компания не сообщает, называя его в анонсе «сверхпродолжительным».

Oppo Bubble поддерживает функцию беспроводного предварительного просмотра изображения с сенсора камеры. Это позволяет пользователям выставлять оптимальное кадрирование, просматривать снимки и корректировать углы при съёмке селфи или групповых фотографий. По данным Oppo, удаление Bubble от смартфона может достигать 10 метров, что крайне полезно при съёмке на большом расстоянии или со штатива. Bubble позволяет не только удалённо настраивать параметры съёмки, но и делать снимки.

Помимо магнитного крепления к задней панели смартфона, Oppo Bubble также может работать как автономный подвесной дисплей при использовании с совместимым защитным чехлом. Поддерживаемые смартфоны Oppo могут автоматически обнаруживать и подключаться к аксессуару при приближении. В настоящее время Bubble поддерживается смартфонами Oppo Reno16, Oppo Reno15, Oppo Reno14, Oppo Find X8, Oppo Find X9, Oppo Find X9 Pro и Oppo Find X9 Ultra. Ожидается, что в будущем поддержка магнитного дисплея будет добавлена ​​и для других устройств компании.

Цена Oppo Bubble составляет 499 юаней ($75).