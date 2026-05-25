Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии

Компания Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, планирует запустить криптовалютный токен, представляющий грузинский лари, при поддержке правительства Грузии. Новый токен необычен тем, что его запускает частная компания в партнёрстве с правительством, хотя Tether не уточнила характер партнёрства. Пока неясно, станет ли то, что компания назвала «официальным стейблкоином», цифровой валютой центрального банка Грузии.

Tether заявила, что токен будет «цифровым представлением грузинского лари» под названием GELT, а подробности о его структуре, запуске и внедрении будут объявлены позже. По словам Tether, GELT призван поддерживать трансграничную торговлю, развитие финансовых технологий и цифровых платежей. Грузия с населением 3,7 млн человек входит в число ведущих мировых майнеров криптовалют.

Tether подчеркнула, что запуск выполняется с соблюдением всех правил Национального банка Грузии в отношении стейблкоинов, которые делают страну привлекательной для бизнеса, связанного с цифровыми активами. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава Центрального банка Натия Турнава и член парламента Вахтанг Турнава в заявлении Tether выразили поддержку компании и финансовым инновациям в целом, но напрямую токен не упомянули.

Стейблкоины — это тип криптовалюты, привязанной к фиатной валюте. В основном они используются в криптовалютной торговле и не получили широкого распространения в качестве средства платежа. По мнению представителей Банка международных расчётов, частные стейблкоины представляют угрозу финансовой стабильности и денежно-кредитному суверенитету.

По данным Tether, в обращении находится токен, привязанный к доллару, на сумму почти $190 млрд. Токенов, привязанных к мексиканскому песо, эмитировано менее чем на $20 млн. Недавно Tether объявила о прекращении использования токена, привязанного к офшорному китайскому юаню, из-за низкого спроса.