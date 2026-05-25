Сегодня 25 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Tether выпустит цифровой грузинский лари...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии

Компания Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, планирует запустить криптовалютный токен, представляющий грузинский лари, при поддержке правительства Грузии. Новый токен необычен тем, что его запускает частная компания в партнёрстве с правительством, хотя Tether не уточнила характер партнёрства. Пока неясно, станет ли то, что компания назвала «официальным стейблкоином», цифровой валютой центрального банка Грузии.

Источник изображения: Tether

Источник изображения: Tether

Tether заявила, что токен будет «цифровым представлением грузинского лари» под названием GELT, а подробности о его структуре, запуске и внедрении будут объявлены позже. По словам Tether, GELT призван поддерживать трансграничную торговлю, развитие финансовых технологий и цифровых платежей. Грузия с населением 3,7 млн человек входит в число ведущих мировых майнеров криптовалют.

Tether подчеркнула, что запуск выполняется с соблюдением всех правил Национального банка Грузии в отношении стейблкоинов, которые делают страну привлекательной для бизнеса, связанного с цифровыми активами. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава Центрального банка Натия Турнава и член парламента Вахтанг Турнава в заявлении Tether выразили поддержку компании и финансовым инновациям в целом, но напрямую токен не упомянули.

Стейблкоины — это тип криптовалюты, привязанной к фиатной валюте. В основном они используются в криптовалютной торговле и не получили широкого распространения в качестве средства платежа. По мнению представителей Банка международных расчётов, частные стейблкоины представляют угрозу финансовой стабильности и денежно-кредитному суверенитету.

По данным Tether, в обращении находится токен, привязанный к доллару, на сумму почти $190 млрд. Токенов, привязанных к мексиканскому песо, эмитировано менее чем на $20 млн. Недавно Tether объявила о прекращении использования токена, привязанного к офшорному китайскому юаню, из-за низкого спроса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
USDT ожидает самое большое месячное падение со времён краха FTX
Tether заявила о покупке 27 тонн золота в четвёртом квартале 2025 года
Эмитент USDT может подорожать до $500 млрд — это поставит Tether в один ряд со SpaceX и OpenAI
Рост российского ИТ-сектора закончился — отрасль недосчиталась 60 млрд рублей в прошлом году
Стартапы массово переходят на Claude Code, а GitHub Copilot теряет позиции
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру
Теги: стейблкоины, грузия, запуск
стейблкоины, грузия, запуск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam
«МойОфис» начал массовые увольнения — под сокращение попали целые отделы
Oppo представила внешний дисплей на магните для смартфонов — чтобы делать селфи и групповые фото
Star Citizen стала игрой на миллиард
Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии 27 мин.
Konami показала 50 минут геймплея Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на PS5 — фанаты в восторге 3 ч.
Календарь релизов 25–31 мая: 007 First Light, Paralives, Mina the Hollower и WoT: Heat 4 ч.
Trump Mobile запустила расследование утечки личных данных покупателей смартфона T1 4 ч.
Фанаты призвали Sony сделать Destiny 3 — петицию поддержали больше 180 тысяч человек 5 ч.
Рост российского ИТ-сектора закончился — отрасль недосчиталась 60 млрд рублей в прошлом году 6 ч.
Copilot вернулся в Windows 11 в виде боковой панели, которая потеснит все остальные окна 6 ч.
Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи 7 ч.
Gartner: расходы в сфере ИИ в 2026 году вырастут почти в полтора раза — до $2,6 трлн 7 ч.
Несмотря ни на что: в ответ на геймплейные утечки разработчики 007 First Light показали первые 13 минут из игры 9 ч.
Honor представила смарт-часы Watch 6 Plus с автономностью до 17 дней и ценой от $191 19 мин.
Huawei рассекретила флагманский мобильный процессор Kirin 2026 с двухслойной архитектурой 21 мин.
ИИ-бум разогнал рынок флеш-памяти — выручка топ-5 производителей NAND взлетела на 83,7 % 5 ч.
Samsung начнёт выпускать в Китае 286-слойную память 3D NAND 6 ч.
SanDisk: момент, когда SSD станут угрозой для HDD, наступит нескоро 7 ч.
Китай поставит на учёт всех человекоподобных роботов 8 ч.
BYD: машины с её автопилотом в шесть раз реже попадают в серьёзные ДТП, чем с водителями-людьми 8 ч.
Пентагон опубликовал 64 новых файла о НЛО и пообещал продолжить раскрывать материалы 8 ч.
Китай доставил новый экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун» — один из тайконавтов задержится там на 12 месяцев 10 ч.
Энтузиасты разогнали дрон до рекордных 733 км/ч — он почти догнал авиалайнер 10 ч.