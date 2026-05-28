Представлены флагманы Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — MeidaTek, Leica и ёмкий аккумулятор по цене от €750

Компания Xiaomi представила совершенно новую серию смартфонов Xiaomi 17T, включающую Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Впервые в серии T представлены смартфоны двух размеров, призванные, по словам компании, «обеспечить исключительный пользовательский опыт». Обе модели сочетают передовую 5-кратную телеобъективную камеру Leica, сертифицированный дисплей с защитой зрения и «сверхъёмкий» аккумулятор.

Xiaomi 17T Pro работает на базе 3-нанометрового чипсета MediaTek Dimensity 9500, а Xiaomi 17T — на базе 4-нанометровго MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Парожидкостная система отвода тепла Xiaomi 3D IceLoop обеспечивает улучшенное управление температурным режимом. Оба устройства поддерживают работу с двумя SIM-картами (физическими или eSIM в любых сочетаниях).

Дисплеи новых смартфонов поддерживают передовые технологии защиты зрения Xiaomi Vision Care. Экраны устройств автоматически адаптируется к условиям окружающего освещения, обеспечивая максимально возможный комфорт при любом освещении. Серия Xiaomi 17T получила четырёхкратную сертификацию TÜV Rheinland по защите зрения и сертификацию Xiaomi TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

Устройства оборудованы 1,5K AMOLED-дисплеями с пиковой яркостью 3500 кд/м². Частота обновления дисплея составляет 144 Гц для Xiaomi 17T Pro и 120 Гц для Xiaomi 17T. Рамки Xiaomi 17T Pro со всех четырёх сторон имеют одинаковую толщину — 1,29 мм. Xiaomi 17T создан в более компактном формфакторе, оптимизированным для удобного использования одной рукой.

Xiaomi 17T поддерживает Wi-Fi 6E, а Xiaomi 17T Pro — Wi-Fi 7. Обе модели поддерживают стандарт мобильной связи 5G, технологии NFC и Bluetooth 6.0.

Смартфоны линейки 17T оснащены тройной камерой. Основная камера Xiaomi 17T Pro построена на 1/1,31-дюймовом сенсоре, а камера Xiaomi 17T— на 1/1,55-дюймовом сенсоре. Обе камеры обеспечивают 5-кратный оптический зум и имеют одинаковое разрешение 50 мегапикселей. Обе модели сочетают оптическую схему Leica UltraPure с гибридной линзовой структурой Leica Summilux 1G + 6P, известной своей способностью передавать мельчайшие детали с исключительной чёткостью. Большая диафрагма обеспечивает широкий динамический диапазон и великолепно проработанную глубину резкости.

Серия Xiaomi 17T представляет технологию Leica Live Moment, позволяющую запечатлеть не только решающий момент, но и движение и эмоции, которые ему предшествуют. Leica Live Portrait расширяет эти возможности в портретном режиме, добавляя естественный эффект боке, который улучшает разделение объектов, сохраняя при этом плавность движения.

Обе модели используют технологию кремниево-углеродных батарей нового поколения. Аккумулятор Xiaomi 17T Pro ёмкостью 7000 мА·ч обеспечивает, по данным производителя, в среднем 1,88 дня работы для обычных пользователей и работу в течение всего дня даже для самых активных пользователей. Поддерживаются проводная зарядка HyperCharge мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка HyperCharge мощностью 50 Вт. Xiaomi 17T оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч. В сочетании с зарядкой HyperCharge мощностью 67 Вт он обеспечивает работу устройства в течение всего дня.

Размеры Xiaomi 17T Pro: 162,2 × 77,5 × 8,25 мм, вес — 219 г. Xiaomi 17T Pro доступен в тёмно-синем, тёмно-фиолетовом и чёрном цветах.

Размеры Xiaomi 17T: 157,6 × 75,2 × 8,17 мм, вес — 200 г. Xiaomi 17T предлагается в опалово-белом, нежном фиолетовом, ярком синем и чёрном вариантах оформления.

В Германии Xiaomi 17T Pro с 12 Гбайт ОЗУ и 256-гигабайтным накопителем будет стоить €900, с накопителем ёмкостью 512 Гбайт — €1000, а с терабайтным накопителем — €1100. Xiaomi 17T с 12 Гбайт ОЗУ и 256-гигабайтным накопителем будет стоить €750, с накопителем ёмкостью 512 Гбайт — €800.