За месяц игроки Diablo II: Resurrected создали почти два миллиона чернокнижников — статистика дополнения Reign of the Warlock

Исполнительный продюсер направления Diablo Legacy Мэттью Седерквист (Matthew Cederquist) в интервью Polygon поделился статистикой игроков Diablo II: Resurrected за месяц с релиза дополнения Reign of the Warlock.

Напомним, релиз Reign of the Warlock состоялся в ночь на 12 февраля. Аддон включает класс чернокнижника с тремя уникальными путями развития, переработанный эндгейм, обновлённый геймплей и уникальные механики.

По словам Седерквиста, за первый месяц (с 11 февраля по 11 марта) пользователи Diablo II: Resurrected провели в Reign of the Warlock более 93,4 млн часов и создали около 1,92 млн чернокнижников.

«Думаю, в душе команда понимала, что увлечённые игроки на месте, но наблюдать за этим в таком масштабе было захватывающе. Очень-очень много людей до сих пор играет в игру, которой уже больше 25 лет», — заявил Седерквист.

Продюсер объясняет долговечность Diablo II, во-первых, мастерством разработчиков из Blizzard North, «поймавших молнию в бутылке», и, во-вторых, «множеством инженерных и дизайнерских шероховатостей», которые делают её особенной.

Идея выпустить для Diablo II первое со времён Lord of Destruction (2001) дополнение принадлежала Седерквисту. Он продвинул концепцию руководству Blizzard в качестве «пиар-хода для всей студии».

Diablo II: Resurrected вышла на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. С релизом Reign of the Warlock игра также появилась в Steam и подписке Game Pass (Ultimate, Premium, PC).