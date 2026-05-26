MediaTek намекнула на выход в сегмент Windows-ноутбуков в преддверии Computex 2026

MediaTek опубликовала тизер перед выставкой Computex 2026, в котором показала ноутбук. Компания не раскрыла деталей устройства, однако на странице стенда мероприятия пообещала «радикально новый опыт работы с ноутбуками».

В настоящий момент чипы тайваньского бренда представлены в сегменте портативных компьютеров линейкой Kompanio, на базе которой работают устройства с ChromeOS, такие как Lenovo Chromebook Plus Gen 10 и Acer Chromebook Plus 714. Однако недавняя публикация в социальной сети X указывает на возможный дебют в рамках концепции Windows on Arm. Ожидается, что MediaTek объединит свои процессорные технологии с графическими решениями Nvidia для разработки новых SoC-платформ под кодовыми названиями N1 и N1X.

По предварительным данным, первыми ноутбуками на базе новой платформы станут устройства от брендов Dell и Lenovo. Изначально предполагалось, что генеральный директор MediaTek Рик Цай (Rick Tsai) лично представит новинки 3 июня во время своего выступления на Computex 2026. Однако впоследствии организаторы выставки отменили выступление руководителя, сославшись на корректировку в расписании.

Теперь любые возможные анонсы, касающиеся платформы Nvidia N1, с большей вероятностью прозвучат во время выступления главы и основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) 1 июня.