Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Президент Ирана подписал указ о восстано...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Президент Ирана подписал указ о восстановлении подключения страны к интернету — после почти трёх месяцев блокировки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан (Masoud Pezeshkian) издал распоряжение о возобновлении доступа в интернет, который был заблокирован в стране 87 дней, пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Глава управления правительства Ирана по вопросам информации Али Ахмадния (Ali Ahmadnia) сообщил в соцсети Х, что на прошедшем заседании все представители правительства проголосовали за восстановление интернета до докризисного уровня.

Для большинства жителей Ирана доступ в интернет был закрыт с 28 февраля после начала ударов США и Израиля по стране. Как отметила в апреле организация NetBlocks, блокировка может считаться одной из самых продолжительных общенациональных отключений интернета во всём мире.

Ранее в этом году власти Ирана ввели отключение интернета с 8 января на фоне вспыхнувших общенациональных антиправительственных протестов. Но тогда блокировка продлилась около недели.

По данным Euronews, даже при отсутствии блокировки полный доступ в интернет без фильтрации в Иране имеют лишь высокопоставленные чиновники и некоторые журналисты. Для компаний, преподавателей, учёных, врачей и юристов предоставляется доступ в Internet Pro с ограниченным перечнем зарубежных сервисов с более стабильной работой Telegram и WhatsApp. Остальные граждане Иране используют для обхода ограничений сервисы VPN, которые здесь стоят в 12 раз дороже, чем Internet Pro.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Производству чипов грозит новый дефицит — война на Ближнем Востоке спровоцировала нехватку цистерн для гелия
Война США и Ирана ударила по рынку чипов — возник дефицит сырья для литографии
Иран обвинил США в выводе из строя маршрутизаторов Cisco и других производителей через скрытые бэкдоры
ЕС готовится оштрафовать Google на рекордную сумму по итогам антимонопольного расследования
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии
Теги: иран, интернет, блокировка
иран, интернет, блокировка
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги
Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную консоль с 7-дюймовым OLED-экраном
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam
Huawei рассекретила флагманский мобильный процессор Kirin 2026 с двухслойной архитектурой
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite
Президент Ирана подписал указ о восстановлении подключения страны к интернету — после почти трёх месяцев блокировки 2 ч.
Попытка не пытка: после отмены Contraband разработчики Just Cause взялись за ещё одну игру-сервис 2 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 3 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 3 ч.
Симулятор жизни Paralives порадовал разработчиков продажами на старте раннего доступа Steam 3 ч.
ЕС готовится оштрафовать Google на рекордную сумму по итогам антимонопольного расследования 7 ч.
Accenture и OneView Commerce получили контракт на замену скандально известного ПО Fujitsu Horizon для Почты Великобритании 14 ч.
За месяц игроки Diablo II: Resurrected создали почти два миллиона чернокнижников — статистика дополнения Reign of the Warlock 14 ч.
Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии 15 ч.
Konami показала 50 минут геймплея Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на PS5 — фанаты в восторге 17 ч.
Анонсирован смартфон Honor 600e с ярким экраном и MediaTek Dimensity 7100 по цене $587 2 мин.
Asus представила первый в мире моноблок на процессоре Snapdragon X 13 мин.
Роскомнадзор оштрафовал десятки провайдеров за непредоставление IP-адресов абонентов 22 мин.
Ferrari представила свой первый электромобиль Luce — с дизайном от Джони Айва и ценой €550 000 31 мин.
В России поступил в продажу робот-пылесос Midea V15 Max Ultra, который максимально автоматизирует уборку 39 мин.
Samsung разработала первый в мире прототип флеш-чипа 3D NAND с 900 слоями 2 ч.
Но есть и плюсы: OCP напомнила местным властям о возможности использования избыточнго тепла ЦОД 2 ч.
Новая статья: Своевременная доставка до последнего байта: как российская сеть Curator CDN совмещает скорость, безопасность и гибкость управления 3 ч.
Учёные впервые поймали гамма-лучи сверхъяркой сверхновой — их связали с рождением магнитара 3 ч.
MediaTek намекнула на выпуск первого чипа для Windows-ноутбуков в преддверии Computex 2026 7 ч.