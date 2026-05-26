Президент Ирана подписал указ о восстановлении подключения страны к интернету — после почти трёх месяцев блокировки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан (Masoud Pezeshkian) издал распоряжение о возобновлении доступа в интернет, который был заблокирован в стране 87 дней, пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Глава управления правительства Ирана по вопросам информации Али Ахмадния (Ali Ahmadnia) сообщил в соцсети Х, что на прошедшем заседании все представители правительства проголосовали за восстановление интернета до докризисного уровня.

Для большинства жителей Ирана доступ в интернет был закрыт с 28 февраля после начала ударов США и Израиля по стране. Как отметила в апреле организация NetBlocks, блокировка может считаться одной из самых продолжительных общенациональных отключений интернета во всём мире.

Ранее в этом году власти Ирана ввели отключение интернета с 8 января на фоне вспыхнувших общенациональных антиправительственных протестов. Но тогда блокировка продлилась около недели.

По данным Euronews, даже при отсутствии блокировки полный доступ в интернет без фильтрации в Иране имеют лишь высокопоставленные чиновники и некоторые журналисты. Для компаний, преподавателей, учёных, врачей и юристов предоставляется доступ в Internet Pro с ограниченным перечнем зарубежных сервисов с более стабильной работой Telegram и WhatsApp. Остальные граждане Иране используют для обхода ограничений сервисы VPN, которые здесь стоят в 12 раз дороже, чем Internet Pro.